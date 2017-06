En 2007, Feu le prĂ©sident de la Cour Constitutionnelle KanoutĂ© a dĂ©plorĂ© l’impuissance de la Cour face Ă la pratique de l’argent au cour des Ă©lections de 2007. La Cour a Ă©tĂ© obligĂ©e d’accepter ainsi les rĂ©sultats. Par consĂ©quent elle a Ă©tĂ© incapable de dire le droit pour cette raison.

En 2013, l’opposition a accusĂ© le dĂ©partement de l’administration territoriale lors  du scrutin prĂ©sidentiel d’avoir utilisĂ© un systĂšme scientifique de fraude. MalgrĂ© les nombreuses plaintes avec des preuves Ă l’appui, rien n’a pratiquement changĂ© dans le rĂ©sultat final. En 2012, le Mali a connu une triple crise sĂ©curitaire, institutionnelle et humanitaire, dont la rĂ©solution a abouti Ă un Accord pour la Paix et la RĂ©conciliation signĂ© le 15 mai 2015 Ă Bamako et qui a Ă©tĂ© obtenu Ă l’arrachĂ©e sous la pression de la CommunautĂ© Internationale. Cet accord a Ă©tĂ© qualifiĂ© de bon accord malgrĂ© qu’il comporte des choses totalement en contradiction avec la constitution malienne de 1992 et les textes de la dĂ©centralisation, dans certaines de ses dispositions. Pour l’homme de droit, lorsque l’exĂ©cutif dĂ©signe ceux qui doivent administrer les collectivitĂ©s, cela est une violation flagrante de notre constitution. MalgrĂ© la saisine de la cour sur ses aspects anticonstitutionnels par les dĂ©putĂ©s de l’Opposition RĂ©publicaine, la cour constitutionnelle n’a eu d’autres arguments, que de dire que l’Accord rentre dans le cadre de la rĂ©conciliation et de la paix. Le dit accord malgrĂ© sa validation par la Cour Constitutionnelle sans ĂȘtre soumis au vote de l’AssemblĂ©e Nationale continue de faire des centaines de victimes civiles et militaires par an. OĂč sont donc passĂ©es la paix et la rĂ©conciliation tant chantĂ©es par le rĂ©gime en place dans notre pays ? Ce comportement de notre cour, participe Ă la prise en otage de notre dĂ©mocratie par ses membres dĂ©signĂ©s Ă partir des canaux relationnels dont notamment le plaidoyer fait par sa prĂ©sidente auprĂšs de Madame la prĂ©sidente pour sa nomination. Ceci explique donc cela.

Nous nous attendions au mĂȘme refrain de paix et rĂ©conciliation par rapport Ă la nouvelle constitution qui contrairement Ă la pratique admise, doit s’adapter Ă l’Accord d’Alger. Toute sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique est bĂąti sur trois pierres angulaires Ă savoir le citoyen qui ne demande que l’égalitĂ© pour tous, le juge qui tranche entre les citoyens, entre le citoyen et l’Etat et entre les organes de l’Etat, et enfin le journaliste qui s’informe pour informer le peuple. Chacune de ces pierres est essentielle au bon fonctionnement du dit triangle. Les membres de la Cour Constitutionnelle du Mali n’ont pas compris cela.

Au Niger, il y a quelques annĂ©es de cela, lorsque Mamadou Tandia PrĂ©sident sortant a tripatouillĂ© la constitution avec le fameux « tazartje » pour se maintenir au pouvoir avec l’argument fallacieux comme quoi il a commencĂ© des chantiers qu’il voudrait les terminer. A l’époque la PrĂ©sidente de la Cour Constitutionnelle a dit ‘’niet’’. Cette cour s’est vraiment assumĂ©e sous la conduite d’une femme. La mĂȘme chose est-elle rĂ©alisable au Mali ?

Nous ne sommes pas certains, car notre cour semble perdre le combat de nos valeurs Ă savoir la dignitĂ©, la loyautĂ©, l’amour du travail bien fait et le patriotisme. Alors que le premier principe qui guide la construction d’un Etat de droit est que les gens qui exercent des responsabilitĂ©s publiques doivent se soumettre aux lois inscrites dans la constitution. Le second principe est l’indĂ©pendance de la justice ou tout au moins, l’indĂ©pendance qui rĂ©sulte de la sĂ©paration des pouvoirs, donc Ă l’abri de toute pression politique.

La Cour Constitutionnelle ne doit pas ĂȘtre une porte d’entrĂ©e pour crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre entre les pouvoirs. Madame la prĂ©sidente, est une des premiĂšres actrices du mouvement dĂ©mocratique elle a l’air de ne pas se mettre Ă hauteur de mission ?

Elle a Ă©tĂ© presque la premiĂšre victime de l’indĂ©pendance de la justice sous le rĂ©gime du GĂ©nĂ©ral Moussa TraorĂ©. Elle n’a pas pu garder cela en mĂ©moire par rapport Ă tout ce qu’elle a posĂ© comme acte au nom de la RĂ©publique ?

Malheureusement Ă travers le quitus, qu’elle vient de donner au rĂ©fĂ©rendum du 9 juillet 2017, elle a prouvĂ© que c’est la survie du rĂ©gime qui importe et non la RĂ©publique. L’histoire finira par juger chacun selon les actes qu’il pose. Comment peut-on nier que notre pays est occupĂ© du nord au centre sur ses 2/3 depuis 2012 ? Comment peut-on donner un quitus pour un rĂ©fĂ©rendum sur un territoire qui n’existe que dans 4 rĂ©gions du moins sur huit ?

Au moment oĂč les diffĂ©rentes rĂ©solutions des nations unies de 2013 Ă maintenant confirment que l’intĂ©gritĂ© du pays n’est pas encore entiĂšre, c’est ce mĂȘme moment qui est choisi par la Cour Constitutionnelle pour tuer la RĂ©publique ?

Comme le dit le philosophe « il n’y a pas de destins forclos il n’y a que des responsabilitĂ©s dĂ©sertĂ©es ». La Cour Constitutionnelle a ratĂ© le chemin d’une responsabilitĂ© nationale.

Badou S KOBA