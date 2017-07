Noms, photos, dernières adresses connues des suspects et dates de recrutement : ces documents évoqués par The Guardian ont été retrouvés par les services secrets américains via des « canaux de confiance », comme l’on dit dans le jargon du renseignement, dans des caches des combattants de Daech en Irak et en Syrie. La liste de 173 noms a ensuite été transmise par le FBI aux polices européennes.

Ces potentiels combattants prêts à venger le califat de l’Etat islamique, qui a vu ses bastions s’effondrer un à un ces dernières semaines, auraient selon Interpol « été formés à la fabrication et à l’installation d’engins explosifs susceptibles de causer un grand nombre de morts et de blessés ». Rien ne dit pour l’instant qu’un seul de ces suspects ne soit sorti des zones de conflit ou déjà sur le territoire européen.

Rien ne permet d’affirmer que cette information soit associée à une « actualité immédiate », indique l’organisation internationale Interpol, citée par nos confrères du Parisien. Interpol, dont le siège est à Lyon, en France, cherche à vérifier la fiabilité du renseignement, en recoupant avec ses partenaires un maximum d’informations sur les suspects : casiers judiciaires, numéros de passeport, présence sur les réseaux sociaux, derniers voyages effectués et données biométriques.