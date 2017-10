A l’initiative de la société Trainis, le 1er Forum PPP Afrique se tiendra les 24 et 25 octobre 2017 à Paris, aux salons Hoche, sous le thème : “ Relever le défi de l’énergie et des infrastructures en Afrique “.

L’Afrique fait face aux défis majeurs créés par une urbanisation sans précédent, une démographie forte avec une population majoritairement jeune, une croissance économique soutenue depuis une décennie, et une classe moyenne émergente et exigeante. S’ajoute la rareté des ressources financières et les incertitudes créées par la crise financière internationale qui rendent difficile la mise en œuvre de politiques de développement viables reposant sur des infrastructures de qualité.

Un forum pour faciliter le développement des infrastructures

C’est pour répondre à ce challenge que de nombreux gouvernements africains ont engagé des politiques volontaristes qui visent à encourager et à favoriser l’implication du secteur privé dans le financement des projets étatiques structurants, débouchant sur la mise en place de contrats Partenariats Public-Privé, par exemple sous la forme de concessions.

Le Forum PPP est donc une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs, les entreprises internationales déjà présentes ou qui souhaitent investir et se développer en Afrique, de mieux s’imprégner de cette dynamique et des possibilités de partenariats. Il représente également un cadre unique de promotion pour les Etats auprès d’investisseurs et de groupes privés internationaux.

L’objectif du Forum PPP Afrique 2017 est donc de créer un environnement propice aux échanges, un cadre de proximité favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés, les investisseurs internationaux ainsi que les institutions de promotion de l’investissement.

Le résultat attendu est de permettre à ce public diversifié d’examiner les opportunités et le cadre de développement des investissements privés dans les pays africains.

Les activités du forum s’articuleront autour de 2 séances plénières, 3 panels thématiques animés par des acteurs de success stories PPP, 4 séances de formation sur les PPP, 4 conférences thématiques illustrant des cas concrets de PPP. Il est prévu un espace d’exposition avec une vingtaine d’exposants et la remise de distinctions (Awards) à l’occasion du dîner de gala.

Ce forum de haut niveau rassemblera plus de 300 cadres et décideurs africains et européens avec des intervenants de marque, parmi lesquels Ibrahima Kassory Fofana, ministre d’Etat de la Guinée, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, Charles Paradis directeur général de Bouygues Concessions, etc.

L’événement est organisé par Trainis, leader africain de la formation professionnelle continue, qui s’est assigné comme mission le renforcement des compétences en Afrique afin d’aider les entreprises à impulser de grands projets d’infrastructures. La gestion technique de l’événement est assurée par Evenium, leader français en gestion d’événementiels. Fondé il y a bientôt 10 ans par le Malien Daouda Coulibaly, Trainis dispose de bureaux à Paris, Bamako et Brazzaville et intervient également en Côte d’Ivoire, au Sénégal et bientôt au Rwanda. Rendez-vous les 24 et 25 octobre aux prestigieux Salons Hoche de Paris.

M. Diallo