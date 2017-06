Le prĂ©sident des Etats-Unis a annoncĂ© jeudi soir que les Etats-Unis se retiraient des Accords de Paris sur le climat. Du cĂ´tĂ© de la sociĂ©tĂ© civile, la rĂ©sistance s’organise.

Des entrepreneurs, des personnalitĂ©s, des Ă©lus… La fronde s’organise après la dĂ©cision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’accord issu de la COP21. Les gouverneurs de New York et Washington annoncent notamment la formation d’une “Alliance amĂ©ricaine pour le climat” ce vendredi afin de tenter de sauver l’engagement amĂ©ricain.

Plus tĂ´t dans la journĂ©e, un groupe de 30 maires, 3 gouverneurs, plus de 80 prĂ©sidents d’universitĂ©s et d’une centaine d’entreprises ont initiĂ© des nĂ©gociations avec Nations-Unies pour intĂ©grer les discussions au sujet de l’Accord de Paris. InterrogĂ© par le New York Times, Michael Bloomberg, ancien maire de New York Ă la tĂŞte de ce mouvement a assurĂ© qu’ils allaient “faire tout ce que les Etats-Unis auraient fait s’ils Ă©taient restĂ©s dans l’accord”.

New York, la Californie et Washington annoncent la formation de la «United States Climate Alliance» #Planète pic.twitter.com/m7kDeR7fSE — L’important (@Limportant_fr) 2 juin 2017 Pour autant tous ces acteurs qui garantissent leur engagement pour le climat pourront-ils peser dans les nĂ©gociations internationales ? Selon CĂ©lia Gautier, responsable des politiques europĂ©ennes et internationales de RĂ©seau Action Climat, l’Accord de Paris reste un accord entre Etats, mais garantit la reconnaissance du rĂ´le des acteurs non Ă©tatiques internationaux. “MĂŞme si les Etats-Unis ne font plus partie des nĂ©gociations, les collectivitĂ©s pourront y assister en tant que membres observateurs, prendre la parole et ĂŞtre plus actives dans les Ă©changes”, explique-t-elle. Un moyen pour la sociĂ©tĂ© civile amĂ©ricaine d’indiquer prĂ©cisĂ©ment aux responsables internationaux de quelle aide elles ont besoin pour mener Ă bien leurs politiques, malgrĂ© les rĂ©ticences du gouvernement fĂ©dĂ©ral. “Des villes comme Pittsburgh ou New York pourront collaborer et faire partie de diffĂ©rents rĂ©seaux avec d’autres collectivitĂ©s du monde entier pour faire avancer leur politique environnementale”, ajoute CĂ©lia Gautier. Des stars du milieu de l’entreprise mobilisĂ©es Des mouvements qui devraient ĂŞtre suivis par plusieurs Ă©lus ayant dĂ©jĂ marquĂ© leur opposition Ă Donald Trump. Qu’ils soient dĂ©mocrates ou rĂ©publicains, des maires et des gouverneurs marquent leur volontĂ© de respecter les engagements des Etats-Unis dans la rĂ©duction des gaz Ă effet de serre. Le premier Ă rĂ©agir a Ă©tĂ© le maire de Pittsburg. Donald Trump avait choisi de nommer cette ville pour souligner qu’il dĂ©fendait les intĂ©rĂŞts des AmĂ©ricains et non du monde entier. Bill Peduto, le maire de cette grande agglomĂ©ration industrielle, n’a pas hĂ©sitĂ© Ă s’opposer Ă la dĂ©cision du PrĂ©sident. “Je vous assure que nous continuerons de suivre les règles de l’Accord de Paris pour notre peuple, notre Ă©conomie et notre futur”, a-t-il assurĂ© dès jeudi soir. Le gouverneur de la Californie Jerry Brown, Bob Corker sĂ©nateur rĂ©publicain du Tennessee et mĂŞme l’ancien secrĂ©taire d’Ă©tat de Barack Obama, John Kerry ont eux aussi marquĂ© leur engagement concernant l’Accord de Paris. Dans un post publiĂ© sur son compte Facebook, il qualifie la dĂ©cision de Donald Trump “d’Ă©norme erreur”. La lettre ouverte Ă©crite par les patrons de dix-neuf entreprises amĂ©ricaines donnait le ton. “Cher PrĂ©sident, nous vous exhortons Ă maintenir les Etats-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat.” Parmi les signataires, Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) ou encore Marc Benioff, PDG de la compagnie Internet Salesforce.

Dear President Trump, as some of the largest companies in the US, we strongly urge you to keep the US in the Paris Agreement. pic.twitter.com/ztSXyYtRrm — Marc Benioff (@Benioff) 1 juin 2017

Mais attention: aucune signature de l’Accord ne sera pour autant possible, malgrĂ© la constitution d’un groupe identifiĂ©. “Il s’agit d’un accord entre Etats”, insiste CĂ©lia Gautier de RĂ©seau Action Climat. Et d’ajouter: “Il faut Ă©galement que les associations, les entreprises, les collectivitĂ©s qui prennent part au mouvement soient particulièrement exemplaires !” Pas question de green-washing : la transparence totale, imposĂ©e aux Ă©tats signataires sur leur politique, s’appliquera Ă©galement aux collectivitĂ©s amĂ©ricaines.

Par L’Express