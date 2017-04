Cette campagne présidentielle est aussi une campagne d’image. Et a ce jeu, Marine Le Pen fait beaucoup parler. Avec sa dernière affiche, la candidate du Front National a provoqué de nombreuses réactions et critiques. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont moqués du cliché “peu naturel” et de la posture particulière qu’elle a choisis. “Si tu utilises photoshop, fais en sorte de rester crédible…”, a écrit l’un d’eux. Assise sur un bureau, Marine Le Pen affiche une cuisse qui a beaucoup fait parler. A ce sujet, l’un de ses proches explique que “c’est un parti pris assumé. Il s’agit d’un message subliminal par rapport à l’islam. Comprendre : en France, les femmes “d’habillent comme elle l’entendent.”

Dans Le Parisien, Alexandre Eyries, chercheur en communication politique a été invité à commenter les deux affiches. Sur celle “de Le Pen, il y a une prise de risque avec un assouplissement des codes habituels”, a-t-il noté. Selon lui, “la candidate entend adoucir son image”. Pour Alexandre Eyries, la position de Marine Le Pen est une stratégie. “Elle penche légèrement la tête, en position de séduction, et joue sur sa féminité en laissant entrevoir une cuisse”, décrit-il. Un choix marqué donc, mais qui n’est pas forcément le bon. “Assise en bout de table, on dirait une cadre sup qui va faire son briefing ou une présentatrice télé plutôt qu’une future présidente”, tacle le spécialiste.

Retrouvez cet article sur Closermag.fr