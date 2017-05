Le groupe Wari dirigé par l’entrepreneur sénégalaiis, Kabirou MBODJE prend décidément du coffre. Son ambitieux plan de développement régional et sa contribution dans l’écosystème de l’industrie économique inclusive ont fortement contribué au choix de IC Publications, basé à Londres (Angleterre ), organisateur des African Banker Awards, de le nominer aux côtés d’autres quatre géants africains. Le gagnant recevra la distinction lors des prochaines Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement le 23 mai 2017 à Ahmadabad ( Inde). Exclusif

L’expertise du groupe Wari s’exporte bien. Confidentiel Afrique a appris – de source autorisée auprès des organisateurs IC Publications basé à Londres, promoteur Évents des African Banker Awards qui se tiennent – en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) que le Groupe Wari a été nominé aux prochains African Banker Awards / Catégorie Innovation in Banking 23 Mai 2017 – Ahmadabad (Inde). Le Groupe Wari a été nominé sur une short- list nominée constituée entre autres de African Development Bank, Ecobank Togo, First Bank Nigeria, Millenium Bim de Mozambique. Le gagnant des cinq compagnies nominées de cette short list sera connu lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) en Inde le 23 mai prochain, a appris Confidentiel Afrique. Une preuve qui confirme que le Groupe Wari est sur la bonne lancée et ses activités en prime sont notées et bien suivies de l’extérieur. En deux ans, le Sénégal brille pour sa présence sur la liste des entreprises nominées. Pour rappel, l’année dernière en marge des Assemblées annuelles de la BAD à Lusaka ( capitale de la Eambie ), la jeune entteprise, la BNDE ( Banque nationale développement économique), dernière née du marché bancaire sénégalais qui avait été nominée. Le Groupe Wari fait donc son entrée sur la place internationale.

Les Trophées African Banker Awards sont remis à leurs récipiendaires lors des réunions annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement. Cette cérémonie attire plus de 500 financiers et investisseurs internationaux, des gouverneurs des banques centrales et des ministres des Finances.

Par Hippolyte Gourmantier

Confidentiel Afrique