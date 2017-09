Il y a un an, les libĂ©raux de l’Alliance dĂ©mocratique (DA) s’emparaient des villes de Pretoria, Johannesburg et Port Elizabeth, Ă la faveur d’Ă©lections municipales historiques. Pour prendre la tĂŞte de ces trois importantes agglomĂ©rations, la DA avait dĂ» s’allier au parti EFF de Julius Malema afin d’obtenir une majoritĂ© absolue contre l’ANC, arrivĂ© en tĂŞte des Ă©lections locales, mais avec moins de 50 % des voix dans certaines villes. Un an plus tard, ces alliances de circonstance entre les libĂ©raux et la gauche radicale commencent Ă se fissurer alors que Julius Malema proclame son indĂ©pendance.

Mauvaise semaine pour l’Alliance démocratique, de plus en plus isolée au niveau local comme au Parlement. Si elle ne s’entend pas avec les autres partis d’opposition, la DA risque même perdre le contrôle de Pretoria, Johannesburg et Port Elizabeth.

Le parti Economic Freedom Fighters (EFF, « Combattants pour la liberté économique ») de Julius Malema est en colère, depuis que l’Alliance démocratique a poussé vers la sortie le maire adjoint de la ville de Port Elizabeth, un membre du parti UDM, soupçonné d’avoir voté avec l’ANC lors des conseils municipaux. Suite à cette éviction, le parti EFF a décidé de boycotter les conseils municipaux dans les trois grandes villes dirigées par l’Alliance démocratique.

Julius Malema a envoyĂ© un message sĂ©vère Ă ses anciens alliĂ©s. « Notre vote de soutien Ă l’Alliance dĂ©mocratique n’est plus garanti. Nous voterons en fonction de ce qu’ils mettent sur la table. Si l’ANC fait une proposition solide, nous voterons avec eux. Nous ne sommes pas les amis des suprĂ©macistes blancs. Si c’était le cas, nous serions entrĂ©s dans une coalition avec eux, nous aurions signĂ© un accord, mais nous n’avons jamais rien signĂ©. »

Suite à ce boycott du mouvement EFF, le dernier conseil municipal de Pretoria a dû être ajourné, faute d’une majorité absolue. Pour ne rien arranger, l’ANC prépare une motion de défiance visant à faire tomber Herman Mashaba, le maire de l’Alliance démocratique à Johannesburg. Un élu que le parti EFF n’a jamais apprécié.

Mmusi Maimane a estimĂ© qu’un dialogue est encore possible. Il a demandĂ© Ă rencontrer en urgence les reprĂ©sentants du parti EFF et UDM.

Par RFI