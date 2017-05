Placer le programme islamiste au cœur du système ?

Le mouvement islamiste n’a cessĂ© de dĂ©noncer depuis jeudi dernier, date du vote, la « fraude massive » : l’alliance MSP-Front du changement n’a obtenu que 33 sièges, loin derrière les partis du pouvoir, le FLN (164 sièges) et le RND (100). « Le scrutin de jeudi dernier est entachĂ© d’une fraude organisĂ©e et Ă grande Ă©chelle », avait accusĂ© Makri au lendemain du scrutin. Le mĂŞme Makri, Ă©voquant une possible participation au gouvernement, avait conditionnĂ©, quelques semaines avant les lĂ©gislatives, son accord Ă deux facteurs : des Ă©lections « propres » et une « victoire » Ă©lectorale de son parti. Or aucune des deux « conditions » n’est satisfaite.

Nasser Hamdadouche, membre du bureau national du MSP, avait mĂŞme dĂ©clarĂ©, mardi 9 mai : « La crise de confiance persiste entre notre mouvement et le pouvoir, et pour preuve : la fraude massive, le ciblage de nos fiefs Ă©lectoraux et le non-respect de la volontĂ© populaire. » Au sein mĂŞme du parti islamiste, deux tendances s’affrontent depuis que bruissent les rumeurs de l’Ă©ventuelle participation au gouvernement Sellal : l’une veut couper radicalement avec la politique d’entrisme du parti qui participa Ă plusieurs gouvernements ; la seconde voudrait renouer avec cette politique participative « afin de placer le projet islamiste et national au cĹ“ur du système », comme le rĂ©clament les partisans de l’ex-prĂ©sident du MSP, Aboudjerra Soltani, lui-mĂŞme ex-ministre.

Abderrezak Makri, prĂ©sident du MSP, d’obĂ©dience islamiste. © AFP

Des contacts pris avant les législatives

« Les contacts pour convaincre le MSP et son allié le Front du changement de participer aux législatives puis à un gouvernement élargi politiquement ont été initiés il y a des mois par des sherpas de la présidence. Le deal est le suivant : acceptez de crédibiliser le nouveau Parlement et vous faites votre retour au gouvernement, peut-être même plus », explique une source de la majorité gouvernementale.

En mars, Soufiane Djilali, prĂ©sident du parti Jil Jadid (Nouvelle GĂ©nĂ©ration), a accusĂ© ouvertement le MSP d’avoir « nĂ©gociĂ©, sur le dos de l’opposition, pour gagner des quotas lors des prochaines Ă©lections et pour retourner au gouvernement », brisant ainsi le pacte moral qui liait une bonne partie de l’opposition qui s’Ă©tait liguĂ©e pour former un large front au lendemain de l’Ă©lection de Bouteflika en avril 2014.

L’enjeu : constituer un front intĂ©rieur

« Bouteflika veut un consensus politique plus large aujourd’hui : il veut renforcer le front intĂ©rieur alors que l’AlgĂ©rie fait face Ă plusieurs dangers : la crise Ă©conomique, l’instabilitĂ© aux frontières. En mĂŞme temps, nous voulons impliquer une partie de l’opposition dans la gestion en ces temps difficiles », poursuit la mĂŞme source. Makri lui-mĂŞme l’a reconnu dans une interview en avril dernier : « Nous allons nous mobiliser pour Ă©viter que la colère de la sociĂ©tĂ© ne se transforme en casse. Nous canaliserons la colère du peuple afin de faire pression pour exiger le changement et entamer la transition dĂ©mocratique. » « Jouer plutĂ´t au punching-ball d’un pouvoir qui a besoin de cette opposition utile », commente un observateur proche du parti. Un pouvoir qui a, surtout, besoin de crĂ©er un consensus formel autour des scĂ©narios de l’après-Bouteflika. « En l’absence d’une vĂ©ritable vie politique et avec un pouvoir qui ne croit pas Ă l’alternance, certains partis de l’opposition savent qu’ils n’existeront pas en dehors du système, commente un cadre de l’opposition. Comme on dit en algĂ©rien : ou bien tu rentres dans le pouvoir ou bien celui-ci te rentre dedans. »