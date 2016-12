Welcome! Log into your account

Jusqu’à présent, la plus importance évacuation d’après-guerre en Allemagne en raison du désamorçage d’une bombe non explosée avait eu lieu en décembre 2011 à Coblence (ouest): 45.000 personnes avaient alors dû quitter provisoirement leurs logements.

Plus de 70 ans après la fin de la guerre, le sous-sol allemand est toujours truffé de bombes non explosées, vestiges des intenses campagnes de bombardements alliés sur l’Allemagne nazie, qui refont régulièrement surface, notamment à l’occasion de chantiers de construction. Les autorités estiment ainsi à quelque 3.000 le nombre de bombes dans le sous-sol de Berlin.

L’opération n’a pu débuter qu’à 14H00 GMT en raison d’un nombre plus important que prévu de personnes alitées ou handicapées à évacuer, dans un secteur qui compte de nombreuses maisons de retraite et centres de soins, a expliqué le maire, Kurt Gribl, qui avait demandé sur Twitter aux “personnes concernées” de quitter le secteur, “si possible par leurs propres moyens”.

Le désamorçage de l’engin s’est achevé en début de soirée et les mesures d’évacuation ont été “suspendues” dans la foulée, a annoncé la municipalité sur Twitter dans plusieurs langues (allemand bien sûr, mais aussi turc, anglais et italien).

