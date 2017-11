La Commémoration du 42ème anniversaire de la Marché Verte célébrée le lundi 06 novembre a été une occasion pour le Roi Mohammed VI de faire un rappel historique du discours de M’Hamid El-Ghizlane qui demeure d’ailleurs une opportunité privilégiée pour Sa Majesté dans son discours d’exalter le patriotisme sincère, l’attachement loyal aux constantes de la nation, le sens du sacrifice pour la patrie.

Dans un discours télévisé diffusé à l’occasion du 42ème anniversaire de la Marche Verte célébrée le lundi 06 novembre 2017, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé la marocanité du Sahara tout en indiquant envers et contre la partie adverse, que cette vérité préexistant même à l’indépendance de l’Algérie. Le 25 février 1958, donc bien avant l’indépendance de l’Algérie en 1962, Feu le Roi Mohammed V, lors d’une visite à M’Hamid El-Ghizlane, a affirmé et d’une manière claire et sans ambigüité, le droit historique du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes. ‘’Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants’’, avait-il souligné.

‘’Le Sahara a toujours été marocain et le restera jusqu’à la fin des temps’’ a déclaré le Roi Mohammed VI dans son discours. En faisant le lien entre les deux discours, on se rend compte directement qu’il ya qu’une seule vérité entre les deux : la marocanité du Sahara qui remonte à la nuit des temps. L’histoire millénaire du Maroc a partie liée avec le Sahara comme le prouvent de nombreuses dynasties, originaires du sud du royaume. Une vérité rappelée par le Roi Mohammed V en 1958 alors que l’Algérie était un département français.

Dans son discours royal, Mohammed VI a coupé court toute interprétation biaisée du droit et de la légitimité historique de la marocanité du Sahara. ‘’Il n’y aura pas d’issue au Sahara en dehors de la souveraineté et de l’initiative marocaine pour octroyer un statut d’autonomie au Sahara’’.

Aux dires de Sa Majesté, le Maroc, après la libération de ses provinces sahariennes, n’en demeure pas moins ouvert au processus onusien pour trouver une issue politique au conflit factice créé autour de son Sahara. Dans ce sens, le Roi a réaffirmé que son pays poursuivra sa coopération avec l’ONU dans le cadre du respect de son intégrité territoriale.

Cependant, le Maroc ne restera pas les bras croisés. Il poursuivra le processus de mise en œuvre du chantier du développement et de la régionalisation avancée. Le Souverain a aussi évoqué la nécessité impérieuse de préserver la dignité et promouvoir une part vivante du patrimoine ancestral de nos provinces sahariennes, notamment l’art et la culture hassanis, au même titre que celles du Rif, du Sous, de l’Atlas et de l’Occident.

Sur le plan international, le Roi Mohammed VI a déclaré que le Maroc maintiendra son engagement qu’il avait fait adhérer à la dynamique actuelle voulue par le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres et à coopérer avec son Envoyé spécial.

B.Koné

Commentaires via Facebook :