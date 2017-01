Au moins 39 personnes, dont 15 étrangers, ont été tuées et 65 autres blessées dans une attaque contre une célèbre boîte de nuit d’Istanbul où plusieurs centaines de personnes fêtaient le réveillon du nouvel an, dans la nuit de samedi à dimanche. À 1 h 15 dimanche, un assaillant armé d’un fusil d’assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d’Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l’entrée, selon le gouverneur d’Istanbul Vasip Sahin.

Après être entré dans la boîte de nuit, l’assaillant a tiré au hasard sur la foule, tuant au moins 39 personnes, dont 15 étrangers, et faisant 65 blessés, selon le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu. « D’une façon sauvage et impitoyable, il a mitraillé des personnes qui étaient simplement venues célébrer le nouvel an », a déclaré M. Sahin. Selon la chaîne d’information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux coups de feu.

Parmi les touristes présents au moment de l’attaque, au moins trois Français ont été blessés, a annoncé dimanche le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. « Nous sommes en contact avec les autorités turques qui sont en train de procéder à l’identification des corps. À ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française », souligne le ministre dans un communiqué, qui « condamne la lâche et odieuse attaque ». Le président de la République François Hollande a également condamné, dimanche, l’attaque « avec force et indignation » et exprimé sa « solidarité avec la Turquie dans cette épreuve », selon un communiqué diffusé par l’Élysée.