ÉTATS-UNIS – Le président des Etats-Unis Donald Trump a qualifié l’assaillant de New York, qui a tué huit personne et en a blessé une dizaine, de “personne malade et déséquilibrée”, sur Twitter.

“Les forces de l’ordre suivent cela de près. PAS AUX USA!”, a ajouté le président. Le maire de New York a indiqué plus tôt qu’il s’agissait d’un “acte de terrorisme”.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

“Nous ne devons pas permettre à Daech de revenir ou entrer dans notre pays après l’avoir vaincu au Moyent-Orient et ailleurs. Ça suffit!”, a continué le président américain. “Mes pensées, condoléances et prières vont aux victimes et à leur famille”.

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

Dans la foulée, Trump a indiqué mardi soir avoir ordonné un renforcement du programme de vérification des étrangers voulant entrer aux Etats-Unis. “Je viens juste d’ordonner au (ministère) de la Sécurité intérieure de renforcer notre programme de vérification déjà extrême”, a tweeté Trump.

“Etre politiquement correct, c’est bien mais pas pour ça!”, a-t-il ajouté. Les autorités n’ont pas identifié l’auteur de cet “acte de terrorisme”, sauf à dire qu’il a 29 ans, mais selon plusieurs médias, il d’agit d’un Ouzbek arrivé aux Etats-Unis en 2010.

Le système des visas en ligne de mire

Plus tard, dans l’après-midi, le président américain s’est une nouvelle fois exprimé sur Twitter à propos du système de loterie des visas, les fameuses cartes vertes.

The terrorist came into our country through what is called the “Diversity Visa Lottery Program,” a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

“Un terroriste est entré dans notre pays grâce à ce qu’on appelle le ‘programme de loterie des visas de diversité’. Une beauté initiée par Chuck Schumer. Je veux que cela soit basé sur le mérite.”

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

“Nous nous battons pour l’immigration basée sur le mérite, plus de système de loterie démocrate. Nous devons devenir beaucoup plus exigeant (et plus intelligent)”

Ici, Donald Trump fait référence au système d’attribution à la loterie des cartes vertes donnant droit à s’installer aux Etats-Unis. Il offre ainsi une chance aléatoire à 50.000 candidats par an de pouvoir vivre aux Etats-Unis. Le système favorise les pays avec un taux d’émigration en Amérique relativement bas sur les cinq années précédentes. Une grosse moitié de ces visas sont attribués à l’Afrique.

Cependant, les responsables de l’enquête n’ont pas confirmé que l’homme d’origine ouzbèke avait obtenu un permis de résident permanent par ce dispositif de tirage au sort. Mais les républicains ont sans attendre exploité l’événement pour dénoncer une mesure en vigueur depuis une vingtaine d’années et qui est depuis longtemps dans leur ligne de mire.

Interrogatoires plus approfondis pour les passagers

La semaine dernière, la Maison Blanche a fait savoir que le pays allait de nouveau accepter des réfugiés après quatre mois d’une suspension très controversée, à l’exception de ceux venant de onze pays considérés à “haut risque”, la plupart à majorité musulmane.

Selon des organisations s’occupant de réfugiés, il s’agirait de l’Egypte, l’Iran, l’Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En dehors de ce décret migratoire qui a suscité de nombreuses controverses, les Etats-Unis demandent depuis la semaine dernière aux compagnies aériennes opérant des vols vers les Etats-Unis d’imposer des contrôles de sécurité plus stricts. Parmi ces mesures qui n’ont pas été détaillées par les autorités américaines figurent des interrogatoires plus approfondis pour les passagers, selon plusieurs transporteurs aériens.

Selon les pompiers ce mardi, 11 personnes ont été blessées et hospitalisées, dans un état “grave” mais sans que le pronostic vital soit engagé.

“Nos pensées et nos prières vont à ceux touchés” par cet attentat, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. “J’exprime l’émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais”, a écrit sur Twitter Emmanuel Macron.

J’exprime l’émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2017

La dernière alerte de ce type à New York remonte au 22 mai dernier, lorsqu’un ancien militaire avait lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes.

