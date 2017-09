Ce limogeage a surpris tout le monde. Le président Patrice Talon se sépare d’un de ses plus proches ministres et d’une pièce maîtresse. Hervé Hêhomey était responsable d’un secteur clé au Bénin et stratégique dans le programme d’action du gouvernement : les infrastructures et les transports.

Il avait en charge la réforme du port de Cotonou, la construction d’un nouvel aéroport à Glo Djigbé ainsi que la construction et la rénovation de routes. Le ministre était d’ailleurs en tournée depuis quelques jours pour suivre l’avancement de différents chantiers.

La classe politique se questionne

D’après les informations de RFI, ce limogeage ne remet pas en cause le remaniement ministériel dont on parle depuis plusieurs semaines. Y a-t-il eu un événement exceptionnel pour que le chef de l’Etat prenne cette décision ? Et si oui, lequel ?

L’opposition, par la voix du Parti de libération du peuple, demande des explications en ces termes : le ministre a-t-il commis une faute grave ? Est-il impliqué dans un scandale ? D’autres se demandent si ce sont ses critiques formulées publiquement vendredi envers une entreprise de BTP qui lui ont coûté son poste.

C’est en tout cas le premier changement opéré par le chef de l’Etat dans l’équipe qu’il a mise en place en avril 2016.