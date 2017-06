SEXISME – Décidément, Uber a bien du mal à se dépêtrer de ses affaires de sexisme. Et ce n’est pas David Bonderman, 74 ans, membre du conseil d’administration jusqu’au 13 juin, qui va redorer le blason de l’entreprise alors que renvois et démissions s’enchaînent depuis des mois sur fond de harcèlement.

En pleine réunion sur les bonnes résolutions du groupe, alors qu’Arianna Huffington -fondatrice du HuffPost qui siège au conseil d’Uber- évoquait devant une assemblée d’employés le recrutement d’une autre femme (Wan Ling Martello, venant de chez Nestlé), David Bonderman a répondu que cela allait “entraîner davantage de bavardages”, selon le New York Times, suscitant la colère des employés et, très vite, des réseaux sociaux.

Seriously Bonderman needs to be kicked off the @uber board. Culture is defined by what you won’t tolerate & this is the 1st test.