A New York, où les manifestations anti-Trump sont devenues quasi-quotidiennes, quelque 3.000 personnes ont répondu à l’appel de la communauté homosexuelle pour témoigner de leur solidarité avec les musulmans et tous ceux qui pourraient être affectées par le décret promulgué le 27 janvier.

La colère reste intacte à travers le monde une semaine après la signature du décret, et plusieurs milliers de personnes ont manifesté encore samedi de Washington à Paris, en passant par Londres et Berlin.

Ce dernier, qui a engendré une vague d’indignation et de protestations à travers le monde, fermait les portes des Etats-Unis pendant trois mois aux ressortissants d’Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, et Yémen, le temps que les autorités américaines revoient leur dispositif anti-terroriste.

