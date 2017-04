La scène s’est produite à proximité de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale de la Suède.

INTERNATIONAL – Un véhicule, décrit par les médias suédois comme une camionnette, a renversé des passants en plein centre de Stockholm, en Suède, a indiqué vendredi 7 avril la police suédoise dans un communiqué.

Les services de sécurité suédois ont indiqué qu’il s’agissait d’un “attentat” et évoqué “des morts” et plusieurs blessés. Plusieurs médias suédois, dont Radio Sweden, font état d’au moins trois morts.

L’incident s’est produit peu avant 14 heures (heure française) à proximité d’un grand magasin, au croisement d’une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottninggatan (la Rue royale, voir carte plus bas).

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont capturé des scènes de panique dans les rues de la capitale suédoise. On peut y voir des gens courir, certaines vidéos filmées en direct montrant des secouristes porter assistance à des personnes au sol.

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 avril 2017

Ekots reporter fångade kaoset efter att en lastbil kört in i folkmassa i centrala Stockholm https://t.co/i3Ij9rgcW7 pic.twitter.com/0saPOiWuCC — SR Ekot (@sr_ekot) 7 avril 2017

#Stockholm un camion aurait foncé sur la foule https://t.co/CERHBvHgxH — Loïc Gazar (@GazarLoic) 7 avril 2017

Une fumée épaisse s’élevait de ce lieu entouré par la police d’un périmètre de sécurité, selon les images des télévisions. Des hélicoptères survolaient le centre-ville.

Poliser spärrar av hela Sergels torg, helikoptrar i luften @sr_ekot @SR_utrikes pic.twitter.com/PvVsHj30wr

— Katja Magnusson (@MagnussonKatja) 7 avril 2017

D’après Radio Sweden‏, la scène s’est déroulée non loin du siège du Parlement suédois, qui a fermé ses portes pour des raisons de sécurité.

View from work ar Mäster Samuelsgatan as cars are re-routing their way from Drottninggatan. #svpol pic.twitter.com/dmGPv9nYB6

— Noura Berrouba (@NouraBerrouba) 7 avril 2017

Brandrök över Drottninggatan pic.twitter.com/tVJffSmNev — Tove Svenonius (@tovesvenonius) 7 avril 2017

Une photo du camion a été partagée sur les réseaux sociaux.

“Cold beer”, it reads on the truck that rammed into crowd and killed three people, according to reports #stockholm #drottninggatan #sweden pic.twitter.com/lXSKFurU4h

— Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) 7 avril 2017

La circulation était perturbée dans le métro, l’incident s’étant déroulé au niveau de la station T-Centralen, par laquelle passent toutes les lignes de Stockholm, a constaté une journaliste de l’AFP.

Par huffingtonpost.fr/2017/04/07