Très discrète depuis sa défaite lors de l’élection présidentielle, Marine Le Pen était l’invitée de L’Emission politique jeudi soir sur France 2. L’occasion pour la présidente du Front national de revenir sur son débat raté de l’entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Et notamment sur une séquence qui avait beaucoup fait parler d’elle.

Plus de cinq mois après sa défaite face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen faisait son retour sur une grande chaîne de télévision hier soir sur France 2. Face à Léa Salamé, la présidente du FN avait à coeur de se relancer après plusieurs mois difficiles qui ont vu les départs successifs de sa nièce Marion Maréchal-Le Pen et de son bras droit Florian Philippot, sa mise en examen dans l’affaire des assistants parlementaires européens, le tout sans oublier des législatives compliquées.

Un rendez-vous raté

En toute franchise, Marine Le Pen a reconnu son échec lors du débat de l’entre-deux-tours face à Macron. “J’ai raté un rendez-vous important avec les Français, ça a suscité de la déception”, a regretté la présidente du FN. MLP s’est aussi expliquée sur la fameuse scène lors de laquelle elle avait tenté d’imiter son rival évoquant les militants FN. Une prestation ahurissante pour un débat politique qui lui avait valu de devenir la risée des réseaux sociaux.

“Qu’est-ce qu’il s’est passé? Vous vous êtes dit: “c’est cuit, je décroche”?”, lui a-t-on demandé. Ce à quoi Marine Le Pen a répondu: “Non, non, c’était peut-être maladroit, on était au bout de trois heures de débat, mais on avait vu le mépris que Macron exprimait à l’égard des électeurs du FN et des Français”, s’est-elle justifiée.

MLP veut ravir la place de Mélenchon en tant que leader de l’opposition

Pour la députée du Pas-de-Calais, il convenait aussi de se positionner en tant que cheffe de file de l’opposition à la majorité macronienne. Un poste symbolique mais ô combien représentatif occupé aujourd’hui par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Pour ce faire, MLP était dès lors invitée à débattre avec le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. Un duel qui a globalement tourné à l’avantage du Républicain. Marine Le Pen s’emmêlant à nouveau quelque peu les pinceaux au niveau des chiffres.

La candidate déchue a aussi éprouvé quelques difficultés à présenter clairement la ligne économique de son parti qui, pour rappel, changera prochainement de nom. Idem concernant sa position sur l’euro. On ignore toujours si le FN souhaite le conserver ou l’abandonner.

Candidate en 2022? Rien n’est moins sûr

Marine Le Pen sera-t-elle candidate en 2022? Là aussi, le flou règne puisque l’intéressée s’est montrée particulièrement vague en répondant à la question. “”Nous verrons bien”, a-t-elle soufflé.

Malgré quelques hésitations, Marine Le Pen est parvenue néanmoins à convaincre 41% des téléspectateurs, selon un sondage Ipsos. Une prestation à revoir en intégralité dans la vidéo ci-dessous.

Par 7sur7.be – 20/10/17 – 11h38