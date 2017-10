Le président destitué de la Catalogne Carles Puigdemont, visé par une procédure judiciaire en Espagne, s’exprimera lors d’une conférence de presse à Bruxelles mardi à 12H30 (11H30 GMT), ont annoncé plusieurs eurodéputés catalans sur Twitter

La conférence de presse est prévue au “Press Club” de la capitale européenne, non loin des institutions de l’UE, a-t-il été précisé. M. Puigdemont est en Belgique depuis lundi, selon Me Paul Bekaert, l’avocat belge qu’il a sollicité pour des conseils juridiques.

“Le président catalan @KRLS (Carles Puigdemont, ndlr) donnera une conférence de presse à 12h30 au @BrusselsPressCl Rue Froissart 95. Nous y serons”, a twitté l’eurodéputé catalan Jordi Solé Ferrando. Il a été imité par d’autres collègues du Parlement européen, issus de partis membres de la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne. Le président catalan destitué Carles Puigdemont est visé depuis lundi par une procédure suite à la déclaration d’indépendance de la région, désormais sous tutelle de Madrid.

M. Puigdemont est silencieux depuis son dernier tweet dimanche saluant la victoire symbolique du club de Gerone, la ville catalane dont il a été maire, sur le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le dirigeant séparatiste serait parti dans la capitale belge avec cinq de ses conseillers (ministres), eux aussi destitués par Madrid, comme tout le gouvernement catalan. Me Bekaert, qui a rencontré M. Puigdemont lundi, a expliqué que ce “premier contact” visait à se préparer juridiquement à ce que sera l’attitude de Madrid à l’égard du leader catalan.

L’avocat est un expert des questions d’asile et ancien défenseur de Basques espagnols membres présumés d’ETA. “J’ai déjà demandé quatre fois l’asile pour des Espagnols, ça a toujours marché, c’est dans la loi”, a-t-il précisé mardi à l’AFP, confirmant avoir été désigné en tant qu’avocat par M. Puigdemont.

Le Résidence Palace a refusé

La demande avait d’abord été faite au Résidence Palace, bâtiment géré par les services du premier ministre Charles Michel, mais elle a été refusée, a-t-on appris. Le contenu du message que délivrera M. Puigdemont n’est pas plus clair. Certains évoquent la mise en place d’un gouvernement en exil à Bruxelles, d’autres le dépôt d’une demande d’asile.

“Je ne peux que me limiter à circonscrire les possibilités juridiques (d’une telle demande) en Belgique. Mais nous n’avons encore rien décidé, toutes les options sont sur la table”, a répété mardi Maître Bekaert. “Il n’y a par ailleurs pas encore eu, non plus, de demande d’extradition en provenance de l’Espagne, donc nous avons encore le temps”, a-t-il précisé.

La représentation catalane à Bruxelles n’était pas non plus en mesure d’apporter plus de détails mardi matin.

Par 7sur7.be – 31/10/17 – 11h01