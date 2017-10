Issue de la “lignée Paektu”, considérée comme sacrée, Kim Yo-jong vient d’être promue au sein du politburo du Parti des travailleurs qui règne sur la dictature en Corée du Nord. Mais qui est-elle? Tentative de réponse.

Samedi, Kim Jong-un a promu sa jeune soeur Kim Yo-jong au sein du tout puissant politburo du Parti des travailleurs qui règne, seul, en Corée du Nord. Elle pourra désormais participer aux débats présidés par son frère sur les grands dossiers nationaux.

La légitimité de la dynastie Kim

Kim Jong-jong a succédé à sa tante Kim Kyong-hui, qui n’est plus apparue en public depuis l’exécution en 2013 de son mari Jang Song-thaek accusé “de trahison et de complot”. À l’époque, l’ordre avait été donné par un certain Kim Jong-un.

Pourquoi Kim Jong-un a-t-il choisi de donner du galon à sa jeune soeur? Kim Yo-jong doit surtout consolider la légitimité de la dynastie Kim sur l’exécutif nord-coréen en pleine période de tensions avec les États-Unis. “Le cerveau derrière l’image du dictateur nord-coréen”, indique The Guardian.

“Pas une menace”

Depuis la fondation de la Corée du Nord en 1948 par Kim Il-sung, cette famille met en scène le caractère sacré de sa lignée magique “Paektu”, en référence au Mont Paektu, au nord du pays.

“Puisque c’est une femme, Kim Jong-un ne la voit probablement pas comme une menace et un défi pour son autorité. Comme dit le proverbe, les liens du sang sont les plus forts, Kim Jong-un pense qu’il peut faire confiance à Kim Yo-Jong”, a glissé Moon Hong-sik, chercheur à l’Institute for National Security Strategy, cité par Reuters. (continuez à lire sous l’article)