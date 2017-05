Si vous avez suivi la campagne prĂ©sidentielle d’Emmanuel Macron en France, vous avez peut-ĂŞtre aperçu une jeune femme d’origine africaine aux cĂ´tĂ©s du candidat. Il s’agit de Sibeth NDiaye.

Sibeth NDiaye, c’est son nom. Elle a 37 ans, est franco-sĂ©nĂ©galaise et gère les relations presse du candidat devenu dimanche le plus jeune prĂ©sident de la RĂ©publique française. Du syndicat d’Ă©tudiant Ă la politique, il n’y a qu’un pont. DiplĂ´mĂ©e en Economie de la SantĂ©, Sibeth Ndiaye a Ă©tĂ© militante puis leader du syndicat Ă©tudiant Unef (Union nationale des Étudiants de France), proche du Parti socialiste français, dont elle est  membre depuis 2002 et oĂą elle a Ă©tĂ© secrĂ©taire nationale en charge de la petite enfance. Elle est aussi une ancienne des cabinets d’Arnaud Montebourg et d’Emmanuel Macron, lorsqu’ils Ă©taient ministres de l’Économie. Mais c’est Claude Bartolone, l’actuel prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale française, qui lui a mis le pied Ă l’étrier politique en faisant d’elle sa chargĂ©e de communication et de presse quand il occupait le poste de prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral de la Seine-Saint-Denis.

Un exemple Ă suivre

Convaincu de ses compĂ©tences, Emmanuel Macron en fait un pilier de sa campagne. Sibeth Ndiaye a Ă©tĂ© au cĹ“ur de celle-ci. C’est elle qu’on voit – quand ce n’est pas son Ă©pouse Brigitte – murmurer Ă l’oreille de Macron. Pour tout mĂ©dia voulant l’interviewer, le passage obligĂ© c’est encore elle. La jeune native du SĂ©nĂ©gal est placĂ©e par la presse française au 9ème rang du classement des quinze personnalitĂ©s de la garde rapprochĂ©e d’Emmanuel Macron.

Ce n’est qu’en juin 2016 qu’elle est devenue française, “après avoir longuement hĂ©sitĂ©” affirme-t-elle dans une interview rĂ©cente Ă l’hebdomadaire Jeune Afrique. Sur l’Ă©ventualitĂ© d’ĂŞtre un modèle pour les jeunes femmes d’origine africaine qui hĂ©sitent Ă se lancer en politique, Sibeth Ndiaye rĂ©pond – je cite “Je ne me vis pas du tout comme un modèle. Ma carrière professionnelle s’est surtout construite autour de belles rencontres, avec des gens qui ont su me faire confiance […]. Cela me pousse Ă penser qu’il suffit de tomber sur la ou les bonnes personnes, celles qui ne voient pas votre couleur de peau, votre origine sociale ou votre seul parcours scolaire, pour que tout change.” Si Emmanuel Macron est aujourd’hui prĂ©sident de la France, c’est aussi Ă Sibeth Ndiaye – une vraie conseillère – qu’il doit son succès.

Source: dw.com