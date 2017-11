Un nouveau modèle de bus urbains à conduite automatique, le premier du genre fonctionnant à l’électricité solaire, est sorti de la chaîne de production et a accompli des tests préliminaires dans une usine de la province chinoise du Hubei (centre).

Les bus, d’une longueur de 6,7 mètres, ont été conjointement développés par la Dongfeng Xiangyang Touring Car Co., Ltd, basée au Hubei, et l’Institut des technologies de Beijing, a annoncé lundi la Commission provinciale de l’économie et des technologies de l’information.

Après des tests successifs menés à l’usine, le premier des deux bus a été acheminé à Shenzhen, dans la province du Guangdong, où il fera l’objet de tests sur route.

Le bus est capable de transporter 25 passagers et de rouler à une vitesse maximale de 40km/h. Par ailleurs, il peut passer d’une conduite manuelle avec chauffeur à un mode de conduite automatique.

Les bus sont économes en énergie et disposent de composants de haute qualité. Une seule recharge permet au bus de rouler pendant 150 km. Son moteur et ses composants principaux peuvent fonctionner sans panne sur une distance de 1,2 million de km.