“L’heure est venue de quitter l’accord de Paris”, a lancĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain dans les jardins de la Maison Blanche dans un long discours parfois confus au cours duquel il a souvent retrouvĂ© les accents d’une campagne Ă©lectorale menĂ©e au son de “L’AmĂ©rique d’abord”.

“J’ai Ă©tĂ© Ă©lu pour reprĂ©senter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris”, a ajoutĂ©, sous des applaudissements nourris, le prĂ©sident septuagĂ©naire qui a mis en avant la dĂ©fense des emplois amĂ©ricains.

L’accord de Paris, conclu fin 2015 et dont son prĂ©dĂ©cesseur dĂ©mocrate Barack Obama fut l’un des principaux architectes, vise Ă Ă contenir la hausse de la tempĂ©rature moyenne mondiale “bien en deçà ” de 2°C par rapport Ă l’ère prĂ©-industrielle.

La portée de cette décision va bien au-delà de la question climatique; elle donne une indication sur la place que les Etats-Unis version Donald Trump entendent occuper sur la scène internationale dans les années à venir.

Pour Mitt Romney, candidat rĂ©publicain Ă la Maison Blanche en 2012, c’est “la place de l’AmĂ©rique comme leader mondial” qui est aussi en jeu.

Affichant sa volontĂ© de nĂ©gocier un “nouvel accord” ou de renĂ©gocier l’accord de Paris, Donald Trump est restĂ© extrĂŞmement Ă©vasif sur les engagements que les Etats-Unis seraient prĂŞts Ă prendre dans ce cadre.

– Elon Musk claque la porte-

Assurant que le retrait de son pays n’aurait “pas beaucoup d’impact” sur le climat, il a martelĂ© qu’il ne “voulait rien qui puisse se mettre en travers” de son action pour redresser l’Ă©conomie de la première puissance mondiale.

Les Etats-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine.

Le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne, Jean-Claude Juncker, a dĂ©noncĂ© une dĂ©cision “gravement erronĂ©e”.

Barack Obama a amèrement regrettĂ© cette dĂ©cision, jugeant que les pays qui restent dans l’accord de Paris “seront ceux qui en rĂ©colteront les bĂ©nĂ©fices en termes d’emplois”.

“J’estime que les Etats-Unis devraient se trouver Ă l’avant-garde. Mais mĂŞme en l’absence de leadership amĂ©ricain; mĂŞme si cette administration se joint Ă une petite poignĂ©e de pays qui rejettent l’avenir; je suis certain que nos Etats, villes et entreprises seront Ă la hauteur et en feront encore plus pour protĂ©ger notre planète pour les gĂ©nĂ©rations futures”, a-t-il ajoutĂ©.

Elon Musk, le très mĂ©diatique PDG du constructeur de voitures Ă©lectriques Tesla et ardent dĂ©fenseur des Ă©nergies renouvelables, a immĂ©diatement annoncĂ© qu’il quittait les diffĂ©rents cĂ©nacles de grands patrons conseillant Donald Trump.

“Je quitte les conseils prĂ©sidentiels. Le changement climatique est rĂ©el. Quitter Paris n’est pas bon pour l’AmĂ©rique et le monde” a-t-il tweetĂ©.

De nombreuses voix, sur la scène internationale (Chine et UE en tĂŞte), dans le monde des affaires et au sein mĂŞme de son administration, avaient appelĂ© le locataire de la Maison Blanche Ă ne pas franchir le pas, rappelant ces derniers jours l’urgence d’agir face au rĂ©chauffement en cours.

– Un accord ‘essentiel

Cet accord est “essentiel”, avait martelĂ© jeudi la chancelière allemande Angela Merkel depuis Berlin, Ă quelques heures de l’annonce de M. Trump.

Depuis Berlin, oĂą il a rencontrĂ© la chancelière allemande Angela Merkel, le chef du gouvernement chinois Li Keqiang avait assurĂ© que son pays tiendrait ses engagements. “Mais bien sĂ»r, nous espĂ©rons aussi le faire avec la coopĂ©ration des autres”, avait-il pris soin d’ajouter.

La question a profondĂ©ment divisĂ© le sommet du G7 qui vient de s’achever en Italie, tous ses participants, Ă l’exception du prĂ©sident amĂ©ricain, ayant rĂ©affirmĂ© leur engagement envers ce texte.

L’objectif des Etats-Unis, fixĂ© par l’administration Obama, Ă©tait une rĂ©duction de 26% Ă 28% de leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre d’ici 2025 par rapport Ă 2005.

Concrètement, le 45e prĂ©sident des Etats-Unis peut invoquer l’article 28 de l’accord de Paris, qui permet aux signataires d’en sortir, mais, en raison de la procĂ©dure prĂ©vue, cette sortie ne deviendra effective qu’en 2020.

