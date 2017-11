Au premier jour de sa tournée en Afrique, le chef de l’Etat a souhaité s’adresser « à la jeunesse africaine » durant une allocution de près de deux heures au Burkina Faso.

Pour son premier déplacement en Afrique depuis son élection, Emmanuel Macron souhaitait s’adresser « à la jeunesse africaine ». Arrivé au Burkina Faso, mardi 28 novembre, avant d’aller en Côte d’Ivoire puis au Ghana, le chef de l’Etat a prononcé un discours de près de deux heures à la mi-journée devant 800 étudiants, à l’université de Ouagadougou.

Il a cité les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée, mais il l’a surtout appelée à les relever : terrorisme, changement climatique, démographie, urbanisation et démocratie, promettant à plusieurs reprises que la France ne donnerait pas de leçons. Retour sur les moments forts de cette intervention.

Reconnaissance des « crimes » de la colonisation

M. Macron a commencé par affirmer que même si la colonisation européenne avait été marquée par « des grandes choses et des histoires heureuses », « les crimes [commis à l’époque] étaient incontestables ». Et d’ajouter : « C’est un passé qui doit passer. »

« Ce n’est pas simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire ensemble, mais bien un projet entre nos deux continents, une relation nouvelle repensée à la bonne échelle » entre l’Afrique et l’Europe, a-t-il encore dit.

Déclassification de tous les documents sur l’assassinat de Sankara

Sujet tabou au Burkina Faso, le président français a aussi promis que tous les documents français concernant l’assassinat du président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient « déclassifiés ».

« Les archives sont aujourd’hui disponibles et ouvertes à la justice burkinabé, sauf pour les documents classifiés et couverts par le secret défense. J’ai pris un engagement clair et je viens de le dire au président Kaboré : ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabé qui aura accès à [toutes les pièces] sur l’affaire Sankara. »

La mort de Thomas Sankara, devenue une figure panafricaine, était un sujet sensible pendant les vingt-sept ans de pouvoir du président Blaise Compaoré (1987-2014), qui a succédé au « père de la Révolution ».

M. Compaoré, qui vit en exil en Côte d’Ivoire depuis 2014, est soupçonné par de nombreux Burkinabé d’avoir participé au complot. Ils y voient aussi la main de la France, ancienne puissance coloniale qui aurait été gênée par la politique anticolonialiste de M. Sankara.

Un « crime contre l’humanité » en Lybie

M. Macron a, en outre, fait savoir qu’il allait « proposer une initiative euro-africaine » pour « frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs » qui exploitent les migrants subsahariens en Libye. Il a également annoncé « un soutien massif à l’évacuation des personnes en danger » dans le pays, qualifiant de « crime contre l’humanité » la vente de migrants comme esclaves.

« Il faut le nommer, non pas pour accuser l’autre, mais pour agir avec force, avec vigueur. »

L’existence d’un marché aux esclaves près de Tripoli, révélée il y a quelques jours et vivement dénoncée en Afrique et en Europe, sera à l’ordre du jour du sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine qui se tient mercredi à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La démographie comme « défi » africain

Autre sujet sensible, M. Macron est revenu sur ses propos tenus en juillet. En marge du sommet du G20 (groupe des vingt pays les plus riches) qui s’achevait à Hambourg (Allemagne), le président français avait estimé que le « défi de l’Afrique (…) est civilisationnel ». Et de conclure : « Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien. » Mardi, le locataire de l’Elysée a regretté l’utilisation du terme « civilisationnel ».

Mais il estime que l’Afrique doit relever un défi « que nous ne pouvons pas éluder, celui de la démographie ». « Quand vous avez une croissance démographique durablement supérieure à la croissance économique, vous n’arrivez jamais à lutter contre la pauvreté », a-t-il poursuivi. Il a ensuite plaidé pour l’émancipation des femmes africaines.

« La démographie ça ne se décrète pas mais avec sept, huit ou neuf enfants par femme, êtes-vous sûrs que c’est le choix de cette jeune femme ? Je veux être sûr que partout en Afrique ce soit bien le choix pour cette jeune fille ou femme. Cela m’a poussé à faire de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de mon mandat. »

« Je serai aux côtés des dirigeants africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles », a-t-il ajouté, précisant qu’il souhaitait que des programmes de bourses scolaires financés par la France « soient donnés en priorité à des jeunes filles »

Mise en place de visas « de circulation de plus longue durée »

Le président français a aussi évoqué « le grand défi de la mobilité », qui consiste à « repenser nos liens et la circulation des femmes et des hommes entre nos continents ». Pour y répondre, « je souhaite que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent grâce à des visas de circulation de plus longue durée. »

Création d’un dictionnaire de la francophonie

A la fin de son discours, M. Macron a longuement évoqué la francophonie. « Il y a bien longtemps que la langue française n’est plus uniquement française. Elle est d’autant, voire davantage africaine que française. Elle a son point d’équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien plus qu’entre Paris et Montauban », a-t-il notamment lancé.

Le président dit aussi avoir demandé à l’Académie française de préparer un « dictionnaire de la francophonie », et à l’auteur d’origine congolaise Alain Mabanckou de réfléchir à un grand projet pour relancer la francophonie.

Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 28.11.2017 à 16h41 • Mis à jour le 29.11.2017 à 03h34

Commentaires via Facebook :