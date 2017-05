Comme à l’accoutumée depuis deux décennies, la communauté rwandaise du Mali a commémoré, à Bamako, le 29 avril 2017, le 23è anniversaire du génocide qui a particulièrement touché l’ethnie Tutsie de ce pays d’Afrique. Le thème de cette année était « commémorons le Génocide contre les Tutsis, combattons l’idéologie du Génocide – Fortifions notre progrès. ».

Vingt-trois ans après le drame qui a fait plus d’un million de victimes, notamment de l’ethnie Tutsie et de nombreux déplacés, les Rwandais n’arrivent pas à oublier cette tragédie Après avoir observé la traditionnelle minute de silence à la mémoire des victimes et des prières des représentants de l’église et de l’islam, le président de la communauté rwandaise du Mali, Dr John NZUNGIZE, s’est réjoui de cette cérémonie qui rend hommage à des « parents, amis, camarades qui ont perdu la vie durant cette tragédie. » Il a également rappelé le contexte de cette tragédie qui aura malheureusement été commis en présence de casques bleus de l’ONU

L’ambassadeur du Rwanda au Mali, Dr Harebamungu Mathias a rappelé que le génocide rwandais de 1994 aura été l’un des plus meurtriers de l’histoire. Il a fait plus d’un million de personnes en moins de 4 mois. Soit un bilan record de 10 000 victimes par jour, 417 personnes par heure et 7 personnes par minute.

Le diplomate rwandais a profité l’occasion pour lancer un appel aux pays qui continuent à abriter les présumés coupables du génocide de les extrader afin qu’ils soient traduits devant la justice et servent de leçons pour combattre et réprimer le crime de génocide. Pour terminer l’ambassadeur a informé l’assistance que vu les bonnes relations qui existent entre les deux pays un vol régulier sera établi très prochainement entre Bamako et Kigali.

Les ministres maliens Abdoulaye Diop et Me Mamadou Ismaël Konaté ont salué les bonnes relations entre nos deux pays. La preuve, la présence au Mali du chef de l’Etat rwandais, Paul Kagamé aux côtés du président IBK lors du sommet Afrique-France de Bamako de janvier dernier. Ils ont rappelé à la communauté rwandaise du Mali l’engagement du Mali aux côtés des autorités rwandaises dans la recherche de la vérité sur le génocide et salué le progrès réalisé par le gouvernement rwandais en matière du développement qui en fait un exemple en Afrique.

Rappelons que la cérémonie de commémoration qui a eu pour cadre l’Hôtel de l’Amitié de Bamako a enregistré la présence de nombreuse personnalités rwandaises, maliennes, africaines et onusiennes. Il s’agit entre autres d’Abdoulaye Diop et Mamadou Ismaël Konaté, de l’ambassadeur du Rwanda au Mali, Dr Harebamungu Mathias, l’ancien président du Burundi et représentant spécial de l’UA pour le Sahel au Mali, Pierre Bouyoya, le Représentant spécial de l’ONU pour le Mali, Mohamed Saleh Annadif et le président de la communauté rwandaise au Mali, Dr John NZUNGIZE.

Mamadou Nimaga