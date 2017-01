Welcome! Log into your account

Un par un, les résultats de chaque Etat ont été lus dans l’hémicycle de la Chambre des représentants, Joe Biden gérant la séance depuis la tribune, au-dessus de laquelle les mots In God We Trust sont gravés sur un épistyle.

Le 19 décembre, deux grands électeurs républicains ont fait défection en votant pour d’autres candidats que Donald Trump (Ron Paul et John Kasich). Cinq grands électeurs démocrates se sont rebellés et ont voté pour Bernie Sanders, Colin Powell (3 voix) et un militant des droits amérindiens, Faith Spotted Eagle.

You are going to send email to