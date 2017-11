Le Roi Mohammed VI, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismail, et le président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, ont procédé, lundi 27 novembre, à l’inauguration du point de débarquement de pêche «Mohammed VI» de Locodjro (commune Attécoubé, Abidjan Nord). L’infrastructure consacre l’engagement constant du souverain en faveur d’une coopération Sud-Sud solide, agissante et solidaire.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 30 millions de dirhams, ce point de débarquement, que le roi a bien voulu baptiser de son nom, traduit la volonté du souverain d’améliorer les conditions de vie des citoyens africains et de lutter contre la pauvreté et la précarité, et sa ferme détermination à promouvoir la coopération et l’amitié Maroco-ivoirienne, pour en faire un modèle de partenariat.

Véritable pôle de développement socio-économique, le nouveau point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, dont le roi avait visité le chantier en mars dernier, a été réalisé sur un terrain de 1,3 ha, avec une surface couverte de 2.100 m2, et consiste en la construction d’ouvrages de protection maritime et d’infrastructures dédiées aux pêcheurs artisans (un bâtiment administratif, un local pour la coopérative, une antenne médicale, une salle polyvalente, une garderie pour les enfants des femmes bénéficiaires…)

Ce projet a porté également sur l’aménagement d’une zone d’exploitation commerciale (halle au poisson, une chambre positive, une fabrique de glace, un local de stockage des caisses), et d’une zone d’activité (un atelier mécanique, un atelier de réparation des barques, une unité de fumage de poisson, un local de stockage de poisson fumé).

Disposant de structures et d’équipements appropriés qui répondent aux normes internationales, le point de débarquement de pêche «Mohammed VI» de Locodjro participera au redressement du secteur de la pêche artisanale, à travers l’organisation et l’encadrement de la profession, la valorisation et l’amélioration de la qualité du produit, et la promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans, des mareyeuses, des sécheuses et fumeuses de poisson.

Ce projet permettra la création de nouveaux postes d’emploi et de micro-pôles de développement pour lutter contre la pauvreté, l’optimisation des performances économiques de la pêche artisanale, l’augmentation des revenus des bénéficiaires, ainsi que l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques, l’objectif étant un développement humain, durable et intégré.

Symbole d’une coopération Sud-Sud réussie, ce projet, fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et le gouvernement ivoirien, traduit la volonté sans faille du Maroc d’accompagner le développement économique et social que connait la république de Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Il illustre également le choix opéré par le royaume d’approfondir davantage ce type de partenariat via la diversification et l’élargissement des champs de coopération, ainsi que la mise en œuvre d’instruments novateurs permettant au royaume de partager avec les pays africains frères l’expertise singulière qu’il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d’emplois.

A noter que quatre points de débarquement aménagés (PDA) similaires sont en cours de réalisation, dont un au Grand Lahou à 150 kilomètres à l’ouest d’Abidjan (dont les travaux connaissent un taux de réalisation très avancé), deux à Conakry en République de Guinée (PDA de Temenitaye, PDA de Bonfi) et un à Dakar au Sénégal «PDA de Soumbedioune».

Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en service du point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, une formation sur le renforcement des capacités a été organisée au profit des gestionnaires et exploitants de ce site à l’Institut supérieur des Pêches maritimes d’Agadir.

A leur arrivée au point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, le roi et le président Alassane Ouattara ont été salués par le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, le ministre d’Etat ivoirien en charge de la Défense, Hamed Bakayoko, le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, et le ministre ivoirien du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

Les deux Chefs d’Etat ont également été salués par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le maire et les députés de la commune d’Attécoubé, et le président-directeur général de l’OCP, président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, Mostafa Terrab.

Un acceuil des plus chaleureux a été réservé aux deux Chefs d’Etat par la population locale mais aussi par des membres de la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire, venus des quatre coins du pays pour acclamer le souverain et le président Alassane Ouattara et saluer la fraternité maroco-ivoirienne.

Mémé Sanogo

