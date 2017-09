C’est un bras de fer de plus entre la Russie et les Occidentaux, Etats-Unis en t√™te: Vladimir Poutine s’est impos√© ces derniers jours comme l’un des plus farouches opposants √† de nouvelles sanctions contre les ambitions nucl√©aires de la Cor√©e du Nord.

Depuis un essai nucl√©aire nord-cor√©en d’une puissance sans pr√©c√©dent dimanche dernier, les Etats-Unis, la Cor√©e du Sud, le Japon et l’Union europ√©enne appellent √† accentuer la pression sur le r√©gime de Pyongyang.

Lundi, le Conseil de s√©curit√© des Nations Unies doit se prononcer sur l’adoption d’une r√©solution pr√©sent√©e par Washington imposant un embargo p√©trolier contre la Cor√©e du Nord et le gel des avoirs de son dirigeant Kim Jong-Un.

Alors que la Chine, principale alli√©e de Pyongyang, a laiss√© entendre qu’elle pourrait approuver de nouvelles sanctions, Vladimir Poutine, dont le pays est dot√© du droit de veto au Conseil de s√©curit√©, a pass√© la semaine √† en critiquer le principe, sans se prononcer explicitement sur le texte am√©ricain.

Les Cor√©ens du Nord “mangeront de l’herbe mais n’abandonneront pas ce programme (nucl√©aire) s’ils ne se sentent pas en s√©curit√©”, a-t-il lanc√© mardi, appelant au dialogue avec le r√©gime de Pyongyang, lors d’un sommet √† Xiamen, en Chine, tout en condamnant le dernier essai nord-cor√©en.

Pour Andre√Į Lankov, professeur √† l’Universit√© Kookmin, √† S√©oul, et directeur du think-tank Korearisk.com, les motivations du Kremlin sont “compl√®tement g√©opolitiques et cyniques”.

Aux yeux de Moscou, prot√©ger Pyongyang permet de maintenir un statu quo pr√©f√©rable √† une r√©solution de l’ONU pouvant provoquer la col√®re de la Cor√©e du Nord, estime cet expert qui a v√©cu en Cor√©e du Nord.

Si des sanctions m√®nent √† des frappes punitives, la Russie, qui partage une fronti√®re avec la Cor√©e du Nord, se retrouverait avec un voisin en plein chaos. Et en cas de changement de r√©gime, le Kremlin devrait traiter avec un alli√© pro-am√©ricain sur son flanc oriental alors qu’il d√©nonce d√©j√† la pr√©sence de l’Otan √† ses fronti√®res occidentales

“Ce sc√©nario ne pla√ģt ni √† la Chine, ni √† la Russie”, r√©sume Andre√Į Lankov.

– Rempart contre Washington –

Une autre cons√©quence potentielle d’une escalade militaire, toute aussi inqui√©tante pour Moscou, serait une crise humanitaire, rel√®ve Alexandre J√©bine, directeur du Centre des √©tudes cor√©ennes, √† l’Acad√©mie russe des Sciences.

“Un conflit militaire dans la p√©ninsule aurait des cons√©quences d√©sastreuses pour les Cor√©ens et la r√©gion enti√®re”, notamment la Cor√©e du Sud, rel√®ve l’expert.

“O√Ļ iront vivre ces 70 millions d’habitants?” s’interroge-t-il en r√©f√©rence √† la population des deux Cor√©es, soulignant qu’en cas d’utilisation de l’arme nucl√©aire, la radioactivit√© affecterait aussi “gravement la Russie et la Chine”.

Ces sc√©narios apocalyptiques sont consid√©r√©s comme peu probables, mais pour certains experts, Vladimir Poutine peaufine avec cette crise son image de n√©gociateur hors-pair et de rempart contre les ambitions belliqueuses de Washington, √† quelques mois de l’√©lection pr√©sidentielle de mars 2018.

Au cours des derniers jours, M. Poutine a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-In et le Premier ministre japonais Shinzo Abe, et il a eu des entretiens lors du sommet des Brics qui a réuni à Xiamen les puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

En se pla√ßant comme arbitre entre un Donald Trump va-t-en-guerre et un Kim inflexible, il se pr√©sente en voix de la raison. “Il ne faut pas c√©der aux √©motions et acculer la Cor√©e du Nord”, a-t-il insist√©, appelant au “sang-froid”.

De nombreux pays consid√®rent ainsi la Russie comme “un moyen de communication” avec Pyongyang, explique Andre√Į Baklitsk√Į, du centre de r√©flexion ind√©pendant PIR. Un atout que Moscou pourrait utiliser comme “joker”, affirme-t-il.

Le pr√©sident russe, qui refuse toute reconnaissance du statut nucl√©aire de la Cor√©e du Nord, pr√©conise le dialogue, sur la base de la feuille de route d√©finie par Moscou et P√©kin. Cette derni√®re implique l’arr√™t simultan√© des essais nucl√©aires et balistiques nord-cor√©ens d’une part, et celui des manoeuvres militaires conjointes des Etats-Unis et de la Cor√©e du Sud d’autre part.

Pour Fiodor Loukianov, analyste politique proche du Kremlin, l’enjeu est principal pour la Russie: le pays qui r√©ussira √† r√©soudre cette crise politique et forcera Pyongyang √† faire quelques pas en arri√®re deviendra “le plus influent” en Asie.

Romandie

(©AFP / 09 septembre 2017 10h25)