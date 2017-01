Welcome! Log into your account

Juste après la déclaration du président Ouattara, ils ont empêché le ministre de la Défense et sa délégation de quitter la résidence du sous-préfet en tirant des rafales de Kalachnikov et des armes lourdes.

Ouvrez les portes, ils vont sortir, a hurlé un soldat juste avant que M. Donwahi et sa délégation ne quittent la résidence du sous-préfet où ils avaient été retenus pendant un peu plus de deux heures, pour se diriger à l’aéroport d’où son avion a décollé immédiatement.

