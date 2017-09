Agée de 82 ans, Henriette Diabaté, grande chancelière de l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, membre éminent du parti RDR remercie à son tour : « C’est un immense honneur que j’accepte avec humilité. Je voulais vous exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance ».

Alassane Ouattara ne sera effectivement pas trop loin, il devrait occuper le poste président d’honneur du parti. Une direction du RDR qui se féminise et rajeunit avec également les désignations de Kandia Camara comme secrétaire générale et Anne Ouloto comme secrétaire générale adjointe, Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président, Mamadou Touré troisième secrétaire général.

« C’est une équipe composite autour d’une femme de valeur, madame Diabaté. Les militants ont besoin de nous autres, cadres, une certaine proximité. Ils seront entendus », a déclaré Mamadou Touré.

Le troisième congrès est terminé. Les militants retournent dans leurs circonscriptions, en attendant de voir si comme le président Alassane Ouattara l’a demandé, les cadres de ce parti sauront à nouveau écouter la base.

■ Portrait de la nouvelle patronne du RDR

Henriette Diabaté, c’est un peu la mère courage du RDR : une figure de proue du combat politique mené par les leaders du Rassemblement des républicains à une époque où ceux-ci n’étaient pas au pouvoir. En 1999, Henriette Diabaté est envoyée en prison à la Maca, seule au milieu des droits communs quand ses compagnons d’infortune eux sont ensemble dans la même cellule. A l’époque, le président de la République n’est pas encore le « grand frère » que l’on loue aujourd’hui dans les meetings du RDR, mais le président Henri Konan Bédié qui n’apprécie guère les manifs des opposants de ce parti sécessionniste.

Plus tard, cette femme cultivée et au caractère bien trempé entamera une grève de la faim, sous Robert Guéï pour gagner le droit de rejoindre en France, son mari malade Lamine Diabaté. En 2000, elle se présente aux législatives à Port-Bouët avec comme colistier un certain Guillaume Soro. Ensuite, elle sera successivement ministre de la Culture puis de la Justice. Cette figure tutélaire inspire le respect de ces cadets du haut de ses 82 ans. Un âge où beaucoup songent plus à une retraite bien méritée qu’à reprendre le flambeau d’un parti qui connait certaines turbulences. Mais si la patronne du RDR a besoin de soutien et de forces vives pour l’épauler. Le vice-président Gon Coulibaly et les deux amazones du RDR Kandia Camara et Anne Ouloto devraient pouvoir épauler la « Tantie » Diabaté dans sa tâche.