La Banque de l’Union de Côte d’Ivoire (BDU-ci), filiale de la Banque de développement du Mali (BDM) a procédé officiellement au lancement de ses activités , au Pullman hôtel à Abidjan, en présence de plusieurs personnalités du monde de la finance dont le PCA de la BDM, Ahmed Mohamed Ag Hamani, représentant le Ministre Malien de l’Economie et des Finances et le ministre auprès du premier ministre chargé de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire, Adama Koné.

Le Directeur général de la BDU-ci, Ibrahim N’Diaye a affirmé que « la BDU-ci se veut une banque citoyenne résolument engagée dans le financement de l’économie de la Côte d’Ivoire ».En outre il a indiqué que la banque qu’il dirige soutient l’Etat de Côte d’Ivoire dans le financement de ses projets de développement, 13 milliards de souscription des obligations du Trésor aussi bien sur le marché monétaire que sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Financement accru en faveur du secteur privé

Ibrahim N’Diaye a aussi évoqué l’intervention de la BDU-ci dans le financement du secteur privé ivoirien en mettant l’accent sur le financement des PME notamment dans les secteurs des produits agricoles, l’industrie, les BTP, le Commerce général, les services et les particuliers salariés du public comme du privé.

Le président du Conseil d’Administration de la BDU-ci, Amadou Sidibé a confirmé que le choix de la Côte d’Ivoire résulte de son leadership dans la sous-région et de la grande hospitalité du peuple ivoirien. « La BDU-ci ne ménagera aucun effort pour jouer son rôle dans le développement économique de la Côte d’Ivoire », a promis Amadou Sidibé.Le ministre auprès du Premier ministre chargé de l’Economie et des Finances, Adama Koné a salué la décision des responsables de la BDU-ci de s’installer en Côte d’ivoire. Il a encouragé la BDU-ci à mettre l’accent sur le financement des Petites et moyennes entreprises (PME). Adama Koné a insisté sur la nécessité pour la BDU-ci à œuvrer au relèvement du taux de bancarisation et partant à favoriser l’inclusion financière. Il a rassuré les responsables de la BDU-ci sur l’adoption par le Gouvernement d’un programme d’assainissement du secteur financier ivoirien pour permettre effectivement le relèvement du taux de bancarisation et la promotion de l’inclusion financière.

Favoriser le relèvement du taux de bancarisation

Avec déjà 3800 clients dont une seule n’est pas PME pour 420 comptes, la BDU-ci ambitionne d’être en tête de l’activité bancaire en Côte d’Ivoire. « La création de la BDU-ci s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du Groupe de la Banque de développement du Mali (BDM) qui ambitionne d’implanter une filiale dans chacun des huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) », a décliné Ibrahim N’Diaye.

Youssouf Coulibaly

Confidentiel Afrique