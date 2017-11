Après avoir servi comme ambassadeur au Mali entre 2013 – 2016 et à Maurice , 2016 – 2017,Gilles Huberson a pris fonction en septembre 2017 comme le nouveau ambassadeur de France en Côte d’Ivoire . Son prédécesseur Georges Serre avait bataillé ferme pour rester à son poste avec la caution du Président ADO et de l’ex Chef de l’état François Hollande. Enjeu: déminer le terrain avant la visite d´Emmanuel Macron à Abidjan. Exclusif

Gilles Huberson est vraiment un diplomate béni. Son prédécesseur Georges SERRE, qui a plié ses bagages était jusqu’avant l’arrivée d’Huberson le métronome attitré du Quai D’Orsay et de l’Elysée pour les préparatifs de la visite officielle du Président Macron les 29-30 novembre 2017. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l’ancien ambassadeur Georges SERRE avait tout ficelé et mis en boite l’agenda du Président Emmanuel Macron attendu à Abidjan. Selon des notes diplomatiques parvenues à Confidentiel Afrique, ce dernier carburait à fond et avait la mansuétude du Président Alassane OUATTARA lequel avait plaidé son dossier pour rester encore sur la Lagune Ébrié. L’ancien président Hollande s’était entretenu avec ADO sur ce sujet de garder Georges SERRE en Côte d’Ivoire. C’était en mai 2016.

Un diplomate racé et loyal

Habitué des arcanes, des us et coutumes diplomatique ,cet ancien Saint Cyrien sera l’œil et l’oreille de Emmanuel Macron à Abidjan, un des postes stratégiques dans le dispositif diplomatique français en Afrique .

Promu il y’a une année comme Ambassadeur de France auprès de l’Ile Maurice, sa mission dans l’Océan Indien sera donc écourtée pour cette nouvelle mission qui le ramène en Afrique où les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme dominent le paysage diplomatique selon la philosophie de l’hexagone où se met en place l’opération G5 Sahel .

L’ambassadeur Gilles Huberson a la confiance du Président Ouattara et des autorités ivoiriennes, commente un homme du sérail diplomatique ivoirien. Car il sied de rappeler que le président ivoirien attendait plutôt la nomination de Jean-Marc Châtaigner en fin de mission à Madagascar, un diplomate de carrière au parcours dédié au développement et à la coopération internationale. Mais Paris a décidé à la dernière minute de désigner un diplomate stratège en géopolitique .Lhomme qui a géré la mission interministérielle « Mali-Sahel », 2013.

Depuis son arrivée en septembre dernier, il a eu une activité débordante et les officiels apprécient sa disponibilité et son positionnement en convergence avec les intérêts français et ivoiriens.

Après avoir présenté ses lettres de créances et rencontré les membres de l’exécutif Ivoirien, le nouvel ambassadeur de France auprès de la Côte d’Ivoire a effectué des visites de courtoisie auprès des personnalités ivoiriennes, parmi elles Guillaume Soro président de l’Assemblée Nationale et Henri Konan Bédié .Selon nos sources, Gilles Huberson s’apprête également dans les prochains jours à s’entretenir avec les leaders des partis de l’opposition et de la société civile Ivoirienne .

Au-delà de sa forte expérience et expertise sécuritaire et militaire nécessaire à la stabilité de la région, il s’est d’ores et déjà attelé aux grands dossiers économiques.

Après avoir maintenant marqué son empreinte sur les bords de la lagune Ébrié, l’homme prépare l’arrivée du Président Macron pour le sommet UE – UA, les 29,30 novembre 2017.

Baptême de feu décisif

L’arrivée de Emmanuel Macron sonne comme un baptême de feu pour le diplomate qui a présenté il y’a juste moins de deux mois ses lettres de créances auprès du président Ouattara .Gilles Huberson selon nos sources veille au moindre détail car, il aura deux agendas à gérer durant la présence du président français en Côte d’Ivoire. Le premier agenda sera d’ordre bilatéral et le second sera d’ordre multilatéral .

En effet dans le cadre bilatéral, Emmanuel Macron prendra part au côté du président Ivoirien Alassane Ouattara au lancement des travaux du train urbain d’Abidjan dont la construction a été confiée à une entreprise française. Ce chantier titanesque a été financé à grande partie par la France. Ensuite dans le cadre multilatéral, Emmanuel Macron participera à l’instar des autres dirigeants Européens au sommet Afrique- Europe qui se déroule à Abidjan du 29 au 30 novembre .

A l’orée de cette visite du président Macron en Côte d’Ivoire , la liste des demandes de rencontres du jour et nocturne avec le président français explose le compteur des Rendez-vous de l’ambassade de France en pareille circonstance .

Giles Huberson, le nouveau sorcier blanc de l’Elysée qui s’est mis au labour porte déjà à merveille les masques baoulé et dioulas.

Par Ismael AIDARA et Pierre René

Confidentiel Afrique

