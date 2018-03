On se souvient encore de cette triste histoire qui a défrayé la chronique en Côte d’Ivoire, il y’a quelques semaines de cela. Un jeune avait enlevé et égorgé l’enfant de son voisin pour des rituels. L’histoire avait provoqué une vague d’indignation chez l’ensemble de la population ivoirienne. Marches, protestions, meeting de soutien au petit Bouba et sa famille avaient alors été suivis dans l’ensemble du pays avec comme slogan : « plus jamais ça ! ». Le gouvernement ivoirien, et même la première dame avaient apporté leur soutien à la famille. Après son jugement, l’assassin a été jugé et conduit à la MACA. A la nouvelle de son arrivée, les prisonniers sur place auraient scandé des slogans comme : « Ne venez pas mélanger ces tueurs d’enfants aux honnêtes voleurs que nous sommes ! »

Aussi insolite que cela puisse paraitre, on peut en tirer une leçon : les crimes crapuleux ne plaisent à personne, même aux voleurs.

AmadinguéSagara

Commentaires via Facebook :