Un tel cas de figure, s’il se présentait, ne manquerait pas de relancer toutes les spéculations politiques dont on se délecte à Abidjan du plus petit maquis des bords de la lagune jusque dans les palais de la République.

Il l’avait affirmé en 2015 avant sa réélection, il l’avait redit au moment du referendum constitutionnel et il l’a donc re-redit mercredi lors de la présentation des vœux aux corps constitués, Alassane Ouattara fermera le ban en 2020 en ce qui concerne sa longue carrière politique d’un demi-siècle . « A l’occasion de mes 75 ans, ceci m’amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020 », a-t-il déclaré.

