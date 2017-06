Un homme a ouvert le feu vendredi après-midi dans un grand hôpital du Bronx, à New York, touchant plusieurs personnes avant de trouver la mort, selon la police.

“Plusieurs personnes ont été touchées”, a indiqué un porte-parole de la police new-yorkaise, sans pouvoir préciser ni combien, ni la gravité de leurs blessures.

“Le tireur est mort à l’hôpital”, a-t-il ajouté un peu plus tard, sans préciser si des policiers avaient abattu le tireur.

Les faits ont eu lieu peu avant 15 heures (21H00 HB) au Lebanon Hospital, un grand hôpital de ce quartier du nord de New York avec près de 1.000 lits, a-t-il expliqué.

Selon plusieurs médias new-yorkais, au moins deux personnes auraient été touchées. Le bâtiment, encerclé par la police, se trouve dans un des secteurs les plus fréquentés du Bronx.

Le tireur serait un ancien employé de l’hôpital, selon Fox News et certains médias new-yorkais.

Ces informations n’ont pas été immédiatement confirmées par la police, qui a bouclé les environs du bâtiment. Une conférence de presse est prévue sur les lieux dans un bref délai.

UPDATE: 3 doctors were shot inside Bronx Lebanon Hospital in New York. Huge police presence, hospital is on lockdown. pic.twitter.com/mJFaXrlNam

— Tennessee (@TEN_GOP) 30 juin 2017