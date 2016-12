Goma (RD Congo) – Treize civils hutu ont été tués dimanche lors d’une attaque menée par une milice de l’ethnie nande sur la localité de Nyanzale, au Nord-Kivu, dans l’Est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris lundi de source officielle.

Trois miliciens nande ont été tués pendant l’intervention des Forces armées de la RDC (FARDC) pour mettre fin à la tuerie, a ajouté Alphonse Mahano, délégué local du gouverneur du Nord-Kivu.

L’attaque a eu lieu après l’attaque, jeudi, d’un groupe de maï-maï Nyatura (groupe d’autodéfense hutu) qui ont tué 13 civils nande dans une localité voisine, Bwalanda.

Autorités administratives et militaires se sont toutefois refusées à faire le lien entre les deux attaques.

Les victimes sont toutes hutu. Il y a une fillette de huit ans, un père de famille, le reste sont des femmes, s’est contenté de détailler à l’AFP M. Mahano.

Les maï-maï Mazembe [milice nande] et leurs alliés sont venus attaquer Nyanzale dimanche matin. L’armée est intervenue pour rétablir l’ordre, a déclaré le porte-parole local de l’armée, le major Guillaume Djike, selon qui les combats se sont déroulés entre 05H00 et 07H00 du matin. Six miliciens Mazembe ont été tués, a-t-il ajouté.