C’est une première Ă©tape, mais dĂ©jĂ contestĂ©e au Togo. Le projet de rĂ©forme constitutionnelle a Ă©tĂ© validĂ© en commission, hier vendredi, Ă l’AssemblĂ©e nationale. Ce texte a Ă©tĂ© proposĂ© par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines. Il reprend les principales revendications des protestataires : la limitation du nombre de mandats du chef de l’Etat et un scrutin prĂ©sidentiel Ă deux tours. Mais l’opposition rĂ©clame plus et la journĂ©e de dĂ©bats au sein de la commission a Ă©tĂ© mouvementĂ©e.

Des heures de discussions animĂ©es, mais aucun compromis. L’opposition veut plus que les trois articles concernĂ©s par cette rĂ©forme, elle veut revenir Ă la Constitution de 1992. C’est-Ă -dire mettre en place des changements plus importants. D’ailleurs elle souhaitait modifier 47 articles en tout.

Projet validé par la majorité présidentielle

Amendements rejetĂ©s par le parti au pouvoir et les ministres prĂ©sents hier pour dĂ©fendre leur projet de loi. Un vĂ©ritable dialogue de sourds, commente l’un des membres de la commission, puisque « le gouvernement a refusĂ© dans leur globalitĂ© les amendements que nous avons dĂ©posĂ©s », regrette Isabelle Manavi Ameganvi, prĂ©sidente du groupe parlementaire ANC et membre de la Commission des lois, au micro de RFI. Les opposants ont d’ailleurs fini par quitter la salle, laissant le champ libre Ă la majoritĂ© pour valider le projet de loi. « Ce n’est pas la première fois que l’opposition quitte cet hĂ©micycle », rappelle Christophe Tchao, prĂ©sident du groupe parlementaire Unir au pouvoir. « Dans un dĂ©bat comme celui-lĂ , il y a des moments oĂą il peut y avoir des hauts et des bas mais au finish on s’est entendu qu’il faut opĂ©rer des rĂ©formes dans un climat apaisé » notamment sur le mandat prĂ©sidentiel de cinq ans, renouvelable une fois.

L’opposition, qui peut bloquer le texte, annonce de nouvelles marches

C’est une première étape. Maintenant, la commission des lois doit rédiger un rapport et juste après, les députés devront se pencher sur le texte en séance plénière. Ils pourraient être convoqués dès le début de la semaine prochaine.

Mais rien n’est jouĂ©. Le gouvernement n’est pas du tout certain que cette rĂ©forme sera adoptĂ©e. Pour la valider, il faut une majoritĂ© aux 4 cinquièmes et le parti au pouvoir seul ne dispose pas d’une assise aussi large. L’opposition est donc en mesure de bloquer l’adoption de cette rĂ©forme.

Elle prĂ©voit d’ailleurs de nouvelles marches la semaine prochaine. Dans le quartier populaire du Bè oĂą s’est rendue notre envoyĂ©e spĂ©ciale, la population n’a pas oubliĂ© les prĂ©cĂ©dentes descentes des forces de l’ordre.