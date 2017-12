Le statut de Jérusalem est au cœur du conflit israélo-palestinien. La Chine accorde une attention particulière au développement de la situation et est préoccupée par la possible intensification des conflits régionaux. Le statut de Jérusalem est délicat et compliqué, toutes les parties concernées doivent faire preuve de prudence et éviter de malmener les fondements pour la résolution de la question palestinienne, ce qui pourrait entraîner de nouvelles confrontations régionales.

La Chine soutient fermement le processus de paix au Moyen-Orient et la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits et ses intérêts légitimes. Elle soutient l’établissement d’un Etat palestinien avec une pleine souveraineté et indépendance sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Elle appelle toutes les parties concernées à respecter les résolutions concernées des Nations unies et à s’engager à résoudre leurs différends par le biais des négociations, et à promouvoir la paix et la stabilité régionales.

Ambassade Chine

