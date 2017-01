Welcome! Log into your account

Une action qui s’inscrit dans la tradition humanitaire panafricaine du Royaume et constitue également un axe de solidarité active du Maroc avec le peuple frère et ami de la République du soudan du Sud.

L’opérationnalisation de cette infrastructure hospitalière traduit la volonté et la sollicitude royales à l’égard des populations sud-soudanaises pour leur assistance et leur prodiguer des soins nécessaires.

Cet hôpital de campagne multi-spécialités de niveau II, d’une capacité de 30 lits extensifs à 60, comprend 20 médecins spécialistes, 18 infirmiers et réalisera des prestations médicales de différentes spécialités, entre autres, la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, la cardiologie, la traumatologie, la médecine dentaire, l’ophtalmologie et la médecine ORL. Aussi, l’hôpital aura à sa disposition un laboratoire d’analyses médicales et d’une pharmacie dotée de lots de produits variés.

