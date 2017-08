Le prĂ©sident amĂ©ricain est pris en flagrant dĂ©lit d’auto-persuasion.

ÉTATS-UNIS – MĂ©thode CouĂ© ou “fake news” Ă©vidente? Donald Trump a tweetĂ© lundi 31 juillet dans la soirĂ©e pour indiquer, dans un court message exclamatif et presque enjouĂ©, que la journĂ©e Ă la Maison Blanche avait Ă©tĂ© “très bonne”.

“Pas de chaos Ă la Maison Blanche!”, avait assurĂ© -toujours sur Twitter- le prĂ©sident amĂ©ricain quelques heures plus tĂ´t.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 juillet 2017

“Record de la Bourse Ă un niveau JAMAIS Ă©galĂ©, meilleures statistiques Ă©conomiques depuis des annĂ©es, chĂ´mage au plus bas depuis 17 ans, salaires en hausse, frontière sĂ©curisĂ©e, C.S. (Cour suprĂŞme, ndlr)”: pas de chaos Ă la Maison Blanche!”

A great day at the White House! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 juillet 2017

“Une très bonne journĂ©e Ă la Maison Blanche!”

Le milliardaire fait rĂ©gulièrement l’Ă©loge sur son compte Twitter, son moyen de communication prĂ©fĂ©rĂ©, de son gouvernement et de la politique qu’il mène depuis son arrivĂ©e Ă Washington en janvier. Mais ses tweets de lundi s’apparentent Ă une vaine tentative d’auto-persuasion après une semaine particulièrement laborieuse Ă la Maison Blanche.

Car, si Donald Trump estime devoir assurer sur Twitter qu’il n’est pas question de “chaos”, c’est que ce mot a qualifiĂ© pendant plusieurs jours la situation invraisemblable de son gouvernement, qui a vu se succĂ©der revers politiques, dĂ©rapages, dĂ©missions et rĂ©vĂ©lations gĂŞnantes. Dernière en date: le prĂ©sident aurait lui-mĂŞme dictĂ© Ă son fils ce qu’il devait dire sur sa rencontre avec une avocate russe en pleine campagne.

Retour sur ces derniers jours… chaotiques.

Lundi 31 juillet: Scaramucci quitte la Maison Blanche

ArrivĂ© 10 jours plus tĂ´t, le sulfureux directeur de la communication de Donald Trump, Anthony Scaramucci, a quittĂ© ses fonctions sans que l’on sache exactement s’il a Ă©tĂ© poussĂ© Ă la dĂ©mission par le prĂ©sident lui-mĂŞme.

“The Mooch” a dĂ©frayĂ© la chronique à cause d’une interview dans laquelle il dĂ©versait une bordĂ©e de propos aussi injurieux que vulgaires sur des collaborateurs du prĂ©sident. Il qualifiait notamment de “putain de schizophrène paranoĂŻaque” l’ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la Maison Blanche, Reince Priebus, qui a dĂ©missionnĂ© dans la foulĂ©e. Il s’en est Ă©galement pris dans un langage qu’il avoue volontiers “fleuri” Ă Steve Bannon, conseiller stratĂ©gique du prĂ©sident.

Dimanche 30 juillet: la Russie renvoie 755 diplomates américains

Le prĂ©sident russe Vladimir Poutine a annoncĂ© que le personnel diplomatique des États-Unis devra ĂŞtre rĂ©duit de 755 personnes, après l’adoption de nouvelles sanctions par Washington contre Moscou. La diplomatie russe a Ă©galement suspendu l’utilisation par l’ambassade des États-Unis d’une rĂ©sidence en pĂ©riphĂ©rie de la capitale russe et d’entrepĂ´ts.

“C’est un acte regrettable et injustifiĂ©”, a rĂ©torquĂ© le dĂ©partement d’État amĂ©ricain. Donald Trump a bien tentĂ© de rĂ©chauffer les relations avec la Russie, mais celles-ci n’ont jamais Ă©tĂ© aussi mauvaises depuis la Guerre froide, tandis que l’affaire russe continue d’empoisonner sa prĂ©sidence.

Vendredi 28 juillet

– Le SĂ©nat rejette le projet d’abrogation partielle de l’Obamacare

Le prĂ©sident amĂ©ricain a essuyĂ© un échec humiliant au SĂ©nat sur la rĂ©forme de la santĂ©, incapable de se dĂ©barrasser comme il l’avait promis d’Obamacare, malgrĂ© un Congrès dont les rĂ©publicains contrĂ´lent les deux chambres. Symbole d’une majoritĂ© parlementaire avec laquelle il a du mal Ă trouver le bon ton, c’est le très respectĂ© sĂ©nateur rĂ©publicain John McCain qui a torpillĂ© la rĂ©forme, d’une voix.

– Donald Trump remplace son secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral

Reince Priebus, 45 ans, a prĂ©sentĂ© son dĂ©part comme une dĂ©mission en accord avec le prĂ©sident Trump. Il est remplacĂ© au poste de “Chief of Staff”, le collaborateur le plus proche du prĂ©sident, par le gĂ©nĂ©ral John Kelly, 67 ans.

– Il franchit un nouveau cap en encourageant ses policiers Ă la brutalitĂ©

Devant un parterre de policiers rĂ©unis Ă Long Island, le prĂ©sident amĂ©ricain a encouragĂ© les policiers Ă ne pas hĂ©siter Ă faire usage de la force, critiquant les lois amĂ©ricaines en vigueur et incitant les officiers Ă ne pas se montrer “trop gentils” lors des arrestations.

Par huffingtonpost.fr/ 01/08/2017 13:42