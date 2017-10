Une révélation des plus surprenantes. Ce jeudi 26 octobre, Donald Trump, pourtant habitué des dîners mondains, a confié n’avoir jamais bu “un verre d’alcool” contrairement à ce que ses concitoyens pourraient croire. C’est en raison des problèmes d’alcool de son frère Fred Trump Jr., décédé en 1981, que Donald Trump n’a jamais été attiré par l’alcool. “J’avais un frère, Fred, un gars génial, beau garçon, une belle personnalité, beaucoup mieux que la mienne, il avait un problème d’alcool et me disait : “Ne bois pas”. Et jusqu’à ce jour, je n’ai jamais bu et je n’en ai pas envie, je n’y vois aucun intérêt”, a-t-il révélé.

Son discours fort a été prononcé à l’heure où les Etats-Unis sont touchés par une crise des opiacés. Donald Trump a promis que les Etats-Unis allaient “venir à bout de la dépendance aux drogues” grâce à la mise en place d’un état d’urgence pendant 90 jours renouvelables bien qu’aucune ressource supplémentaire ne sera déployée en raison de l’aide déjà accordée à certains Etats après le passage d’ouragans. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’Administration fédérale des services en toxicomanie et santé mentale (SAMHSA) révèlent que 2,4 millions d’Américains seraient dépendants aux opioïdes parmi lesquels 100 meurent chaque jours d’une surdose. D’autres mesures vont être prises par le gouvernement : la conception d’analgésiques qui n’entraineront pas de dépendance ainsi (…)

