ÉTATS-UNIS – Donald Trump a admis ce jeudi 11 mai que l’enquête sur son équipe de campagne et de potentielles collusions avec la Russie était l’une des raisons qui l’avait poussé à renvoyer le directeur du FBI James Comey le 9 mai.

Dans une interview filmée et diffusée sur NBC, le président américain a reconnu qu’il avait l’affaire avec la Russie en tête quand il a pris la décision de le limoger: “En fait quand je me suis décidé, je me suis dit: ‘cette histoire avec la Russie, Trump et la Russie, c’est une invention'”.

Une raison qui va à l’encontre de celle donnée par le ministère de la Justice ou les porte-paroles de la Maison Blanche, qui mettaient en avant la mauvaise gestion de James Comey de l’enquête sur la messagerie électronique de Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle, et qui vient confirmer les craintes des démocrates et certains républicains.

“Mais est-ce que quelqu’un croit sérieusement que Donald Trump a renvoyé l’homme à la tête de l’enquête sur ses liens avec la Russie parce qu’il a été injuste envers Hillary?” avait notamment tempêté Elizabeth Warren, sénatrice devenue une figure de la gauche anti-Trump.

Trump voulait un patron du FBI “loyal”

Trump a aussi admis pendant cet entretien qu’il avait demandé trois fois au désormais ex-directeur du FBI s’il était visé par une enquête, une intervention pouvant être interprétée comme une tentative d’interférence ou d’intimidation.

“Je lui ai demandé”, a dit le président, rapportant deux conversations téléphoniques. “J’ai dit: ‘Si c’est possible, pouvez-vous me dire s’il y a une enquête sur moi?’ Il a dit qu’il n’y avait pas d’enquête sur moi”, a-t-il expliqué, en référence aux investigations en cours sur des liens entre des proches du président américain et la Russie durant la campagne…

