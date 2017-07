Vengeance immédiate. La police égyptienne a affirmé avoir tué samedi quatorze djihadistes présumés au lendemain d’un attentat revendiqué par Daesh qui a coûté la vie à au moins 21 soldats. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a indiqué que des forces de police avaient lancé samedi un assaut contre un camp d’entraînement dans la province d’Ismaïliya (nord-est) tuant quatorze djihadistes présumés. Au moins cinq d’entre eux sont recherchés pour avoir rejoint Daesh, selon le communiqué.

Cet assaut a été lancé au lendemain d’un attentat, perpétré dans le Sinaï dans la nuit de vendredi à samedi et revendiqué par la branche égyptienne du groupe djihadistes, qui a tué au moins 21 soldats selon des responsables. Cette attaque est l’une des plus meurtrières pour l’armée depuis le début il y a quatre ans d’une vague d’attentats menés par des groupes extrémistes contre des militaires et des policiers, qui a fait des centaines de morts. Selon des membres de la police et des responsables provinciaux, les corps de 21 soldats ont été rapatriés samedi dans 11 provinces pour être inhumés.

Le meurtre d’un officier de police revendiqué par le groupe islamiste Hasam

Par ailleurs, le groupe islamiste Hasam a revendiqué dans un communiqué le meurtre vendredi d’un officier de police. Selon le ministère de l’Intérieur, deux hommes armés l’ont abattu alors qu’il sortait de chez lui, au nord du Caire. La police accuse Hasam d’être affiliée aux Frères musulmans, mouvement considéré comme « terroriste » par les autorités égyptiennes.

Depuis que l’armée a destitué en 2013 le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, des groupes extrémistes -notamment « Province du Sinaï »- ont multiplié les attentats visant les forces de l’ordre en Egypte.

Par 20minutes.fr / Publié le 09/07/17 à 05h15