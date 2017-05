Plus de 23 millions d’électrices et d’électeurs algériens étaient appelés aux urnes, hier jeudi 4 mai 2017 pour élire les 462 membres de l’Assemblée Populaire Nationale (APN, chambre basse du Parlement) pour les cinq prochaines années. Faisant parti de la zone 3 (L’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie Océanie) dans la circonscription électorale algérienne, les membres de la communauté algérienne au Mali ne sont pas restés en marge de ce grand rendez-vous.

Au Mali comme dans beaucoup de pays étrangers où réside la communauté algérienne, les opérations électorales ont commencé depuis le 30 Avril et ont pris fin hier, jeudi 4 mai 2017, vers 19 heures au niveau de leur ambassade. Les membres de la communauté algérienne résidant au Mali suivaient de près ce processus électoral dans leur pays et, à ce titre, ils se sont rendus aux urnes à l’instar de tous les Algériens inscrits sur les listes électorales au niveau national et à l’étranger. Par rapport au déroulement de ces élections, toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises par l’Ambassade pour réussir cet évènement. Les Algériens vivants au Mali ont donc pu accomplir leur droit électoral dans les meilleures conditions. Comme l’a expliqué le Président du bureau de vote, née Khellas Souad épouse Dicko depuis le début des opérations électorales ils n’ont rencontré aucune difficulté.

Par ailleurs, ils étaient au nombre de 244 inscrits sur la liste électorale pour choisir leurs représentants parmi les huit(8) candidats en lice dont 1 indépendant et 7 partis politiques.

A noter que deux (2) sièges étaient réservés au niveau de l’Assemblée Populaire Nationale pour la zone 3. De manière générale, pour la tenue de ces élections, quelque 500.000 agents encadrant plus de 65.000 centres et bureaux de vote, répartis à travers les 48 wilayas de l’Algérie et les 4 zones géographiques à l’étranger, ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral, auquel étaient conviés 23.251.503 électeurs, dont 45,82% de femmes. Aussi, plus de 11.300 candidats portés sur 938 listes, dont 716 appartenant à 63 partis politiques et le reste présenté par des alliances de partis et des indépendants, étaient en lice pour ce scrutin. Seuls le parti du Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND), majoritaires dans l’Assemblée sortante, ont présenté des listes de candidats dans l’ensemble des 52 circonscriptions électorales. En outre, dans l’optique de transparence et d’équité, le scrutin législatif de ce 4 mai a été entouré de nouvelles garanties conformément à la révision constitutionnelle de février 2016, indique un des responsables de l’ambassade. Tout en ajoutant que ces élections législatives ont été, en outre, suivies par plus de 300 observateurs de la Ligue arabe, de l’Union africaine (UA), de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), de l’Union européenne (UE) et des Nations unies. De même, l’Etat algérien s’est engagé à ce que le choix des électrices et des électeurs soit “respecté, libre et en concordance avec leurs convictions politiques”. En ce sens, Le Président Bouteflika a appelé l’ensemble des agents publics impliqués dans cette opération à faire preuve de “la plus grande impartialité” et à veiller au “strict respect” des dispositions pertinentes de la loi. Le scrutin s’est donc déroulé dans le cadre de nouvelles dispositions constitutionnelles devant garantir la transparence et l’impartialité.

Ousmane Baba Dramé