Hier, nous avons tous pu prendre connaissance des sommes engagĂ©es par les diffĂ©rents candidats lors des dernières Ă©lections prĂ©sidentielles. On dĂ©couvre ainsi qu’Emmanuel Macron a dĂ©pensĂ© 16,7 millions d’euros pour sa campagne. C’est mĂŞme le candidat qui a dĂ©pensĂ© le plus. Curieusement, aucun journaliste soulèvera la question suivante : Comment un homme inconnu du grand public un an auparavant, jamais Ă©lu, a-t-il pu en moins de deux ans crĂ©er un parti politique, l’animer et rassembler autant d’argent en si peu de temps.

La rĂ©ponse Ă cette question, la genèse de l’histoire, c’est, en quelques sorte, Parker Pointu, commentateur de ce blog qui nous l’explique… Accrochez-vous, ça dĂ©coiffe…

» Macron est remarquĂ© par Henri de Castries, prĂ©sident d’AXA mais aussi prĂ©sident du Groupe Bilderberg, aussi appelĂ© confĂ©rence de Bilderberg ou Club Bilderberg, un rassemblement annuel de plus d’une centaine de membres essentiellement amĂ©ricains et europĂ©ens, et dont la plupart sont des personnalitĂ©s de la diplomatie, des affaires, de la politique et des mĂ©dias.

Ils voient en Macron l’opportunitĂ© d’inflĂ©chir la politique Ă©conomique et industrielle française et de contrer les syndicats, pour aller sur une politique libĂ©rale Ă l’anglo-saxonne. Cependant Macron ne parvient pas, Ă son poste de conseiller Ă©conomique Ă l’ElysĂ©e, Ă faire flĂ©chir Hollande et son gouvernement. Lors de la rĂ©union du Groupe Bildelberg Ă Copenhague du 29 mai au 1 er juin 2014, la rĂ©union compte de nombreux banquiers notamment de la Deutsche Bank, Christine Lagarde, Benoit CoeurĂ©, ancien de la BCE, et Macron. De Castries et plusieurs banquiers se voient en prĂ©sence de Macron. Il est donc dĂ©cidĂ© de faire pression sur Manuel Valls pour que Mr Macron soit ministre de l’Économie, de l’Industrie et du NumĂ©rique dans le gouvernement Valls II en remplacement d’Arnaud Montebourg trop instable. Jean-Pierre Jouyet est contactĂ© et influence François Hollande. Macron est donc nommĂ© Ministre le 26 aoĂ»t 2014.

De Castries voit Valls et lui suggère de faire un geste vis-Ă -vis du patronat, de redorer son blason, qu’il en serait rĂ©compensĂ©. Le 27 aoĂ»t Valls participe Ă l’universitĂ© d’Ă©tĂ© du MEDEF il a prononcĂ© un discours saluĂ© par une longue « standing ovation ». Les financiers ont rĂ©ussi leur coup. Leur prodige est Ă leurs bottes, il n’y a plus qu’Ă manipuler la marionnette. Le patronat est satisfait mais le trouve encore trop timide dans ses rĂ©formes, ils le poussent Ă faire la loi « Macron 2 ». Mais Valls s’y oppose et donne le projet de rĂ©forme Ă Myriam El Khomri. Les financiers sont furieux contre Valls et dĂ©cident sa perte, Valls les a trahis. Cependant Macron rĂ©ussi Ă inclure dans la loi : la rĂ©Ă©criture du licenciement Ă©conomique et le plafonnement des indemnitĂ©s prud’homales. Valls rĂ©trograde Macron dans l’ordre protocolaire du gouvernement Ă l’occasion du remaniement rĂ©duit de fĂ©vrier 2016. Le 21 mars 2016 De Castries, Gattaz (MEDEF), Mario Draghi (BCE), John Cryan DB, des financiers et les patrons des groupes de presse, BollorĂ©, Drahi, BergĂ© se rĂ©unissent Ă Francfort, et dĂ©cident d’Ă©pauler Macron pour la crĂ©ation d’un parti dĂ©vouĂ© Ă leur cause. Macron sera Ă©paulĂ© et financĂ© pour crĂ©er un parti politique. La manipulation est simple la presse Ă©crite doit lui consacrer de nombreuses unes, notamment la presse fĂ©minine, et la presse destinĂ©e aux jeunes. La tĂ©lĂ©vision doit le prĂ©senter comme le gendre idĂ©al. Les patrons de presse crĂ©aient des groupes de travail uniquement dĂ©diĂ©s Ă l’image et Ă la communication Macron. BollorĂ© a eu cette rĂ©flexion : « Puisque la mode est aux couguars et aux MILF mettons sa couguar Ă la une, c’est tendance, les jeunes vont kiffer ! ».

Les financiers vont Ă©laborer la crĂ©ation du parti. Ils crĂ©ent deux associations : l’« Association pour le renouvellement de la vie politique » et l’Association de financement du parti « Association pour le renouvellement de la vie politique » La deuxième sera financĂ©e par des fonds privĂ©s De Castries et Gattaz invitent Mr Logerot le prĂ©sident de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avec Mr Dargnat qui prendra la prĂ©sidence de l’association de financement du parti, un ancien de BNP Paribas Asset Management. La machine est en marche. Le 6 avril 2016 le parti est crĂ©Ă©. L’argent des groupes financiers abonde, la campagne est lancĂ©e. Fin avril 2016 Edouard Philippe maire du Havre est invitĂ© par De Castries et BollorĂ©, Ă Paris, ces derniers lui demandent de soutenir Macron puis ils invitent le futur premier ministre Ă la rĂ©union Bidelberg qui se tient du 10 au 12 juin 2016 Ă Dresde. Une rĂ©union se tient avec Christine Lagarde, Baroso et d’autres financiers.

A l’issue se tient une autre rĂ©union Ă Berlin oĂą il est dĂ©cidĂ© de faire de Macron le PrĂ©sident de la France. Sont prĂ©sent des financiers, le directeur de la BCE, Drahi, BollorĂ©, BergĂ© et surprise : Mr Louvel PrĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la Magistrature. Ils sont rejoints le temps d’un dĂ®ner par Madame Merkel.

Dans le mĂŞme temps, il faut penser Ă dĂ©crĂ©dibiliser Hollande, un dĂ©bat aura lieu le 14 avril 2016 sur France 2. Les patrons de presse font pression sur Michel Field, patron de l’info du groupe France TĂ©lĂ©vision, pour que ce soit LĂ©a SalamĂ©, journaliste aux dents longues, multimillionnaire par son mariage et bobo moraliste qui anime le dĂ©bat. Le 14 avril 2016 elle fait son effet et François Hollande ne sera pas Ă©pargnĂ©.

En novembre, les primaires de droite sont ouvertes, Fillon gagne. JugĂ© trop frileux dans son programme par les financiers, ils dĂ©cident de l’Ă©liminer. L’affaire Fillon est lancĂ©e, bien d’autres Ă©lus de droite et de gauche font travailler leur conjoints ou enfants, mais Fillon doit ĂŞtre Ă©liminĂ©. Des rendez-vous sont pris par des informateurs dĂ©pĂŞchĂ©s par les grands groupes de presse avec des journalistes du Canard EnchaĂ®nĂ© et de MĂ©diapart, journaux qui ont vu leurs subventions augmenter en 2017, comme par hasard. Gaspard Ganzter, conseiller de Hollande mais aussi camarade de promo de Macron Ă l’ENA, rencontrera le directeur du Canard dĂ©but janvier. DĂ©chaĂ®nement des mĂ©dias sur Fillon, les journalistes bien obĂ©issants et soi-disant indĂ©pendants se dĂ©chaĂ®nent. Mais surtout ils prennent soin de ne pas dĂ©noncer les autres politiques qui commettent les mĂŞmes dĂ©lits. L’homme Ă abattre c’est Fillon. De l’autre cĂ´tĂ©, ordre est donnĂ© d’axer sur le FN, sachant que lors d’une confrontation Macron Le Pen, Macron serait Ă©lu. La Machine mĂ©diatique est en route, les magistrats sont dans la course ; peu importe si cette campagne est nausĂ©abonde, mais Macron doit sortir vainqueur coĂ»te que coĂ»te.

Lors d’une entrevue, entre Macron, Drahi, et BollorĂ©, Drahi dit Ă Macron : « Ne brusque pas les français, dis-leur ce qu’ils veulent entendre, ce sont des veaux, ils veulent une idole, un homme providentiel, ils sont dans le dĂ©lire prĂ©sidentialiste. Ils haĂŻssent les gens qui rĂ©ussissent et gagnent de l’argent, ils veulent que tu sentes le pauvre. Sache les sĂ©duire et les endormir et nous aurons ce que nous voulons. Beaucoup de gens (financiers et grands patrons) comptent sur toi, ne les déçois pas ! Sers-toi des gens du spectacle, du show-biz, ces arrivistes incultes, qui se disent de gauche parce que cela fait bien, qui critiquent les financiers et l’argent, mais sont les premiers Ă faire de l’Ă©vasion fiscale, tu verras ils viendront te lĂ©cher les fesses par intĂ©rĂŞts, ce sont les pires, je ne les aime pas !» BollorĂ© lui dit : « Le Français veut de l’information instantanĂ©, du scoop, il ne rĂ©flĂ©chit pas, du foot, des Ă©missions dĂ©biles, du cul, de la bière et il est heureux, il faut leur servir ce qu’ils veulent ! »

RĂ©union le 11 avril 2017 avec De Castrie, Drahi, Jouyet, Sarre et d’autres personnages influents avant le 1er tour des Ă©lections, la ligne mĂ©diatique est organisĂ©e, la presse est dĂ©vouĂ©e Ă Macron, mais MĂ©lanchon inquiète, ainsi que le manque de confiance des français envers les politiques. Le 23 avril 2017 ils sont rassurĂ©s, Macron est en tĂŞte avec 24%. Drahi fĂ©licite Macron et lui dit : « Tu es prĂ©sident les français n’auront jamais les couilles de voter Le Pen et les autres tordus vont venir te lĂ©cher les fesses et voteront pour toi ! ». Cela se finit Ă la Rotonde… Macron savait qu’il Ă©tait prĂ©sident. Le 24 avril la bourse prend 7 points, les places financières sont aux anges ! Ces Ă©lections prĂ©sidentielles furent qu’Ă un seul tour, magnifiquement orchestrĂ©es par, les mĂ©dias, la finance et le CAC 40, les français n’y ont vu que du feu ! Le 7 mai 2017, Macron est Ă©lu et nos patrons de presse et autres vont mettre leur terrible plan « en marche ». Le spectacle du Louvre fut un dĂ©lire narcissique dont l’analyse rĂ©vèle bien des intentions que je qualifierais de « dĂ©viantes » et bien Ă©loignĂ©es des problèmes et attentes des Français.

Reste maintenant la dernière Ă©tape : les lĂ©gislatives. Faire Ă©lire 50% Ă l’AssemblĂ©e Nationale de personnes qui n’ont jamais touchĂ© Ă la politique ou eu un mandat Ă©lectoral. Cette manĹ“uvre est organisĂ©e depuis Paris dans le cadre d’un mystĂ©rieux processus de sĂ©lection afin d’achever d’affaiblir le pouvoir lĂ©gislatif, le cĹ“ur de la dĂ©mocratie, en mettant en place une sorte d’arĂ©opage de personnes dĂ©signĂ©es qui seront Ă la botte du rĂ©gime.

LĂ aussi, personne ne se posera la question du financement de toutes ces investitures. « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Au second tour des lĂ©gislatives, Macron obtiendra une très nette majoritĂ©. Le changement est devenu le deus ex machina de la politique. Il a suffi de le promettre pour conquĂ©rir le pouvoir. Le peuple, par ces Ă©lections, a perdu sa souverainetĂ© ; maintenant il Ă©lit la personne que les financiers et les patrons de presse ont choisie. Heureusement, 16 millions de personnes se sont abstenues ou ont votĂ© blanc, signe qu’il y a des français qui font encore preuve d’intelligence, et ne se laissent pas manipuler. Mais le rĂ©veil va ĂŞtre brutal, les français vont bientĂ´t pleurer, mais ils ont les politiques qu’ils mĂ©ritent !

Parker Pointu

NB : Toutes les informations citées supra peuvent être vérifiées, ce ne sont pas des affabulations, ceux qui chercheront à savoir et qui ne se laisseront pas manipuler par les médias découvrirons cette triste vérité. »

NB : le lecteur averti remarquera que la quasi-totalité des acteurs principaux de cette histoire sortent du même moule : Science-Po, ENA

