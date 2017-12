Washington considère que la Chine et la Russie agissent au détriment des intérêts des Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétudes dans un document définissant la “Stratégie de sécurité nationale”.

“La Chine et la Russie défient la puissance, l’influence et les intérêts de l’Amérique et essayent de saper la sécurité et la prospérité de l’Amérique”, indique le document.

Les deux pays “sont déterminés à rendre les économies moins libres et ouvertes, à accroître leurs armées et à contrôler les informations et les données pour réprimer leurs sociétés et étendre leur influence”, ajoute le texte.

“La Chine et la Russie veulent créer un monde qui est l’antithèse des valeurs et des intérêts des Etats-Unis”, indique le document d’une soixantaine de pages.

La Chine est accusée de vouloir pousser les Etats-Unis hors de la région Indo-Pacifique et la Russie d’essayer d’affaiblir l’influence américaine dans le monde et de créer des divisions avec “nos alliés et partenaires”.

Par bbc.com/afrique

