Après cette touche de légèreté vient le bilan. Alors que son mandat s’achève dans un mois, Barack Obama défend son action : « Ensemble nous avons surmonté la pire récession de ses 80 dernières années. Le chômage est au plus bas depuis 9 ans, nous avons donné une sécurité sociale à 20 millions d’Américains, nous avons fait de l’Amérique un pays plus respecté aux quatre coins du monde ».

Le président Barack Obama et sa femme Michelle ont présenté leurs derniers vœux de Noël en tant que président et première dame des Etats-Unis. « Le plus beau cadeau que nous ayons reçu avec Michelle ces dernières années a été l’honneur de vous servir », déclare ainsi Barack Obama .

