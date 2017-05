Le limogeage du patron du FBI James Comey ne provoque pas seulement une onde de choc politique Ă Washington. Il rĂ©vèle aussi une communication cacophonique de l’administration de Donald Trump.

La semaine a Ă©tĂ© particulièrement compliquĂ©e pour le nouveau prĂ©sident amĂ©ricain qui est allĂ© jusqu’Ă menacer sur Twitter – son canal de communication prĂ©fĂ©rĂ© – de supprimer le sacro-saint briefing de la Maison Blanche suivi tous les jours Ă la tĂ©lĂ©vision et sur internet.

Devant la tempĂŞte dĂ©clenchĂ©e mardi par le renvoi brutal de James Comey, la presse amĂ©ricaine et l’ancienne Ă©quipe de communicants de l’ex-prĂ©sident Barack Obama, que Donald Trump accuse de lui ĂŞtre hostile, ont dĂ©noncĂ© ces couacs et le manque supposĂ© de “crĂ©dibilitĂ©” du milliardaire, qui a fait fortune dans l’immobilier et la tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ©.

Il faut dire que la Maison Blanche s’est enferrĂ©e dans des explications hasardeuses et contradictoires du limogeage, rarissime, du chef du FBI.

Le prĂ©sident l’a d’abord justifiĂ© par le comportement de M. Comey Ă la fin de l’enquĂŞte sur les emails de Hillary Clinton, avant la prĂ©sidentielle de novembre.

“Histoire inventĂ©e”

Mais il a ensuite brutalement changĂ© de version en affirmant qu’il avait de toute façon l’intention de se sĂ©parer du premier policier des Etats-Unis. Il a mĂŞme liĂ© sa dĂ©cision Ă l’affaire de la collusion supposĂ©e de la Russie avec son entourage sur laquelle le FBI enquĂŞte.

“Une histoire inventĂ©e”, selon M. Trump.

Il a aussi sommĂ© sur Twitter l’ex directeur du FBI de se taire, de ne pas faire fuiter d’informations sur son limogeage. Le prĂ©sident l’a menacĂ© en Ă©voquant des “enregistrements” de leurs “conversations”.

Mal Ă l’aise vendredi, le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer n’a pas voulu dire si Donald Trump enregistrait ses discussions dans le Bureau ovale, mais il a niĂ© toute “menace” prĂ©sidentielle contre James Comey.

Reste que M. Trump a reconnu lui-mĂŞme une communication confuse.

Il a d’ailleurs prĂ©venu qu’il pourrait supprimer le point de presse quotidien de la prĂ©sidence, une institution pour les mĂ©dias amĂ©ricains et internationaux, suivi en direct Ă la tĂ©lĂ©vision bien au-delĂ de Washington. Ce briefing est animĂ© depuis fin janvier par Sean Spicer, secondĂ© par Sarah Huckabee Sanders.

Se dĂ©crivant comme un “prĂ©sident très actif”, l’homme d’affaires a concĂ©dĂ© vendredi que ses substituts ne pouvaient pas toujours ĂŞtre parfaitement prĂ©cis sur le podium.

“Annuler” les briefings

Et il a menacĂ© sur Twitter “d’annuler tous les +points de presse+ Ă l’avenir et de remettre des rĂ©ponses par Ă©crit pour davantage d’exactitude”.

Samedi, Donald Trump a enfoncĂ© le clou sur FoxNews: “Nous n’aurons plus de confĂ©rences de presse Ă moins que je les fasse moi-mĂŞme toutes les deux semaines. Je pense que c’est une bonne idĂ©e”, lance-t-il dans un entretien diffusĂ© dans la soirĂ©e et dont la chaĂ®ne a dĂ©voilĂ© des extraits.

Le septuagĂ©naire dĂ©nonce “le niveau d’hostilitĂ© incroyable et très injuste” contre “Sarah Huckabee (Sanders), une jeune femme charmante (et) Sean Spicer, un ĂŞtre humain merveilleux et un homme gentil”.

Quant au briefing quotidien du dĂ©partement d’Etat, Ă©galement très suivi par la presse diplomatique et les chancelleries du monde entier, il n’a toujours pas repris depuis fin janvier, hormis durant quelques jours en mars.

Manque de “crĂ©dibilitĂ©”

Si bien que l’Ă©quipe de communication sous l’ère Obama est sortie du bois pour tacler l’absence supposĂ©e de “crĂ©dibilitĂ©” de l’Ă©quipe Trump.

“L’administration n’a pas encore Ă©tĂ© confrontĂ©e Ă une crise de sĂ©curitĂ© nationale. Quand cela arrivera, l’opinion publique et la communautĂ© internationale regarderont si le prĂ©sident, le vice-prĂ©sident et la Maison Blanche parlent d’une seule voix”, souligne auprès de l’AFP Jennifer Psaki, qui dirigea la communication de la Maison Blanche de 2015 Ă janvier dernier.

A ses yeux, “ce qui s’est passĂ© cette semaine soulève davantage de questions sur leur prĂ©paration et sur la valeur qu’ils attachent Ă la crĂ©dibilitĂ© et Ă l’honnĂŞtetĂ©”. “C’est inquiĂ©tant, non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour le monde”, critique Mme Psaki, qui fut aussi porte-parole du secrĂ©taire d’Etat John Kerry.

De son cĂ´tĂ©, l’ancien porte-parole du prĂ©sident Obama, Josh Earnest, a dĂ©noncĂ© sur MSNBC le fait que si son successeur “Sean Spicer n’a pas accès au Bureau ovale avant de faire son briefing (…) c’est de la faute du prĂ©sident des Etats-Unis”.

“Rien n’est plus facile ou pathĂ©tique que de critiquer”, a rĂ©pliquĂ© Donald Trump devant des milliers de partisans en Virginie.

(©AFP / 13 mai 2017 21h28)