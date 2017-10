L’ancien directeur de la CIA, James Woolsey, a proposé un contrat de 10 millions de dollars à deux hommes d’affaires turcs proche de Recep Tayyip Erdogan pour discréditer Fethullah Gülen alors qu’il était conseiller de Donald Trump, a rapporté jeudi Reuters.

Huit jours seulement après avoir officiellement rejoint la campagne de Trump en tant que conseiller pour la sécurité nationale, Woolsey a rencontré le 20 septembre 2016 les hommes d’affaires Ekim Alptekin et Sezgin Baran Korkmaz à l’hôtel Peninsula à New York. Woolsey et sa femme, Nancye Miller, ont proposé une campagne de lobbying et de relations publiques visant Gülen, accusé par le gouvernement turc d’être derrière la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

Woolsey et Miller ont esquissé un plan pour «attirer l’attention sur le rôle possible du clerc dans la tentative de coup d’Etat» et encourager une enquête officielle sur ses activités. Alptekin, un proche d’Erdogan, avait déjà signé, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, un contrat de 600 000 dollars avec le cabinet de conseil de Michael Flynn, conseiller de sécurité nationale de Trump avant d’être renvoyé en février.

Finalement, Alptekin n’a pas signé avec Woolsey mais l’offre d’un ancien directeur de la CIA met à mal la thèse souvent répétée d’Erdogan selon laquelle les Etats-Unis sont derrière le putsch raté.

Woolsey avait déclaré que Flynn avait discuté, lors d’une réunion du 19 septembre 2016 à New York, avec les ministres turcs des affaires étrangères et de l’énergie, Mevlüt Cavusoglu et Berat Albayrak, du possible rapt de Gülen. Flynn et Alptekin avaient renié.