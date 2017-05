Les tractations sont allées très vite. Après deux départs successifs à la tête de la direction générale d’Alpha Télécommunication-Mali ( ATEL-Mali), Moncef Mettiji le 03 octobre 2016 et le français Eric Tronel récemment , l’entreprise de téléphonie, adjudicataire de la troisième licence au Mali, a son nouveau pilote. Il s’agit du sénégalais Souleymane DIALLO, un professionnel du secteur et ancien d’Atlantique Télécom Gabon et Centrafrique Moov- Etisalat. Exclusif

Nous l’annoncions dans nos éditions électroniques il y a quelques mois. Les nuits ont été longues pour l’homme d’affaires burkinabé, Appolinaire Compaoré, suite au départ d’abord du franco-tunisien, Moncef Mettiji à la tête de la direction d’Atel -Mali. Sa démission intervenue le lundi 03 octobre 2016, après 21 mois de services, est suivie d’un deuxième départ. C’est celui du français Eric Tronel qui avait succédé mi octobre 2016 à Moncef Mettiji. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, le français Eric Tronel avait posé son baluchon avant de décider de quitter Bamako. Pour convenance personnelle. Des sources consultées par nos soins révèlent que son départ serait lié au climat d’insécurité qui sévit au Mali. Toutefois le départ de Eric Tronel n’a rien bouleversé, puisqu’il a été vite remplacé par le sénégalais Souleymane DIALLO, un grand et discret professionnel du secteur des Télécommunications sur le continent africain. L’homme d’affaires Appolinaire Compaoré a décroché la grosse timbale en misant sur cet ex CEO de Atlantique Télécom Centrafrique et ex Directeur des Ventes et Marketing de la même compagnie au Gabon. La nomination du tout nouveau Directeur général d’ATEL Mali, Souleymane DIALLO intervient peu avant la réception à Bamako, il y a deux semaines, des équipements ultra-modernes de Alpha Télécommunication- Mali pour le montage des pylônes de la compagnie. Le défi est grand pour le nouveau patron d’ATEL-Mali, ex CEO d’Atlantique Télécom Centrafrique et Directeur du Marketing Atlantique Télécom Gabon, qui s’investit au côté de l’homme d’affaires burkinabé pour le lancement officiel des activités de l’opérateur de téléphonie, adjudicataire de la troisième licence de téléphonie au Mali.

Par Youssouf COULIBALY

Confidentiel Afrique