Les tractations en coulisses sont allées très vite. En marge du 51 ème sommet des chefs d’état et de gouvernement de la Cedeao qui s’est achevé hier dimanche à Monrovia, le Président Macky SALL s’est retrouvé une heure durant avec le Sherpa du gouvernement de Tel-Aviv, Benjamin Netanyahou et ont convenu de renouer les relations diplomatiques. Tel Aviv enverra au Sénégal son ambassadeur plénipotentiaire vers fin juin prochain. Exclusif

Le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu et le Président Macky Sall ont eu des échanges très détendus lors du sommet de la Cedeao qui a clôturé ses travaux dimanche 4 juin dans la capitale libérienne. Selon des informations en possession de Confidentiel Afrique, le Chef de l’état sénégalais, Macky SALL a acté l’offre diplomatique de Tel-Aviv d’envoyer dare-dare son ambassadeur à Dakar pour rebrancher les câbles diplomatiques sur l’axe Tel-Aviv – Dakar. En compensation, le gouvernement d’Israel devra poursuivre et intensifier son programme d’aide et de coopération en faveur de Dakar. D’autres sources de première main ont soufflé à Confidentiel Afrique, que Tel-Aviv enverrait un diplomate chevronné et surtout très africanisé à Dakar pour diriger la chancellerie israélienne au Sénégal. Dakar déploiera aussi sa diplomatie pour appuyer Tel-Aviv à retrouver un statut d’observateur au sein de l’Union africaine.

Surprenante et agaçante participation de Benjamin Netanyahou.

Depuis l’annonce de l’invitation du chef du gouvernement israélien, beaucoup de palais ouest- africains avaient décidé de différer leur participation. Ce qui explique l’absence à ce sommet de certains pays membres de l’organisation régionale. La participation du Président Macky Sall n’était pas actée jusqu’aux dernières nouvelles. Que s’est il passé en coulisses ? Une source de confirmer à Confidentiel Afrique que – des missi dominici triés au volet- manœuvraient en douceur pour une retrouvaille imminente entre Tel-Aviv et Dakar afin de renouer les relations diplomatiques. Un deal gagnant-gagnant qui va lubrifier les câbles sur l’axe Dakar- Tel-Aviv. L’arrivée du nouvel ambassadeur d’Israel à Dakar est attendue vers fin juin 2017.

Par Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique